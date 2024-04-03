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霸權伸向太空！　白宮下令NASA：為月球等星體制定標準時間

▲NASA預計在2026年底前制定出「協調月球時間」。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA預計在2026年底前制定出「月球協調時間」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際間和民間企業都爭相在月球競賽中卡位，美國白宮2日指示國家航空暨太空總署（NASA），為月球和其他星體制定公制標準時間，美方試圖在太空中設立一個國際標準。

根據路透社獨家取得的備忘錄，白宮國家科學技術委員科技辦公室（OSTP）首長下令，NASA應與美國政府內其他部門合作，在2026年底前設計出一項公制時間的計畫，該項公制時間暫定為「月球協調時間」（LTC）。

由於各個星體引力大小不同，以及其他潛在的因素， 時間變化與在地球上的感知大不相同，這是美方認為必須制定出一套合適的公制時間計畫的原因。此外「月球協調時間」一旦訂定，也能為在月球執行任務、仰賴極度準確的時間的太空船和衛星，提供可靠的時間依據。

NASA太空通訊與領航主任柯金斯（Kevin Coggins）受訪時表示，同樣的時鐘，在地球上與月球上轉動的速度會不一樣。

OSTP首長普拉布哈卡（Arati Prabhakar）在備忘錄中寫道，對於在月球上的太空人來說，根據地球時間運轉的時鐘，平均會以58.7微秒／地球日的速度變慢，並且會有週期性的不同，使得月球時間距離地球時間愈來愈遠。

在阿提米斯計畫中，NASA預計在未來數年內派出太空人到月球，建立月球科學基地，為未來的火星任務設下平台。對此，有許多民間企業和國家都有參與。

一名OSTP官員表示，若沒有公制的月球標準時間，要確保太空載具間的數據傳輸就具有極高的挑戰性，也難以同步地球、月球衛星、基地間與太空人間的時間。官員還指出，時間的差異也會導致行進地圖出現錯誤，環繞月球和在月球降落也會有同樣問題。

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