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誤信愛心投資計畫　新北退休女師「現金+10KG金條」4千萬泡湯

▲▼ 新北一名退休女老師被騙走4千萬，後來與警方聯手，一同抓到詐騙集團車手 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北一名退休女老師被騙走4千萬，後來與警方聯手，一同抓到詐騙集團車手 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區一名64歲黃姓退休女老師，誤信詐騙集團的荒唐投資計畫，不僅投入現金，甚至把10公斤的黃金條也交給詐團，總計損失高達4000萬！上個月黃女驚覺被騙報警，與淡水警方合作誘出詐騙成員，循線逮捕兩名車手，全案依法究辦。

今年3月，黃女在臉書上結識一名男子，對方宣稱能帶她投資股票，聲稱每筆投資都有高額回報，還能行善助人。黃女誤以為能投資賺大錢又能做公益，立刻加入對方的LINE投資群組。黃女先後以現金1600多萬及10條黃金（每條1公斤，初估2700萬）分10次投入詐騙陷阱。詐團為取信黃女，還刻意給她400萬獲利，讓她信以為真，持續將400萬加碼再投入。

▲▼ 新北一名退休女老師被騙走4千萬，後來與警方聯手，一同抓到詐騙集團車手 。（圖／記者戴上容翻攝）

詐騙集團見黃女上鉤，上個月再度誆騙她加碼1000萬買股。然而，黃女只見過一次400萬的虛假獲利，之後便再也沒有任何回報，這才意識到不對勁。她開始四處打探，卻未立刻報警，直到親自致電金管會查證才驚覺受騙，氣得報警求助。

淡水警方迅速介入，與黃婦合作佈局，上個月18日下午，黃女透過LINE傳送1000萬現金照片給詐騙集團，成功誘出詐團成員。警方在黃婦住處社區內，當場逮捕兩名張姓收水車手（23歲、24歲），並在社區外抓獲監控車手鄭男，鄭男身上還藏有毒品咖啡包，警察一併帶回查辦。

經訊問後，警方依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例將嫌犯移送法辦，檢察官訊後聲押禁見獲准。淡水警分局呼籲，近年來詐騙案件猖獗，詐騙金額屢創新高，尤其是假投資真詐財的手法最為常見。民眾務必提高警覺，慎防投資詐騙。

▲▼ 新北一名退休女老師被騙走4千萬，後來與警方聯手，一同抓到詐騙集團車手 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北一名退休女老師被騙走4千萬，後來與警方聯手，一同抓到詐騙集團車手 。（圖／記者戴上容翻攝）

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