警察聯手律師扮詐團內鬼！助女友賺黑錢買房戴水鬼　檢起訴36人

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓警員沒勸阻女友加入詹姓男子為首的詐騙集團，反而洩露警方辦案機密護航女友賺黑錢買房，還收詐團送的勞力士黑水鬼名錶，新北地檢署偵辦時另發現顏姓律師夾帶串證紙條，替在押的詹男傳遞消息，今起訴詹男等36人涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌、楊男涉犯《貪污治罪條例》、顏男涉犯洩密等罪嫌。

檢方起訴指出，楊男2019年間在北市擔任派出所警員期間，得知戴姓女友加入詹男為首的博弈詐騙集團、從事機房人員，楊男沒勸女友改邪歸正，反而利用公務之便，幫查內政部警政署刑案資訊系統、智慧分析決策支援系統，以及165反詐騙平台的詐團相關資料，給女友轉交詐團邀功。

期間楊男轉任台北市警局刑警大隊偵查佐，持續護航女友賺黑錢，包括洩露警方排定查緝賭博或詐欺專案時間，讓女友與所屬詐團提前防備，2021年4月更跨過紅線，收下詹男贈送高價勞力士黑水鬼手錶，同年以個人名義買房辦貸款，連同裝潢費其實都用女友的詐團酬勞支付、掩飾犯罪所得。

檢方查出，詹男的詐團從2019年初起，架設網路平台以博弈遊戲為幌子，透過電話、網路訊息與臉書廣告，誘騙民眾儲值下注，並操縱輸贏結果，即使賭客贏錢也百般推託阻撓提領獲利，所得贓款匯入人頭或空殼公司帳戶洗錢隱匿，最後成立當舖做為掩護各機房詐騙金流的據點。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君指揮警方與調查局偵辦，2022年11月16日查獲詹男等人到案，一併揪出楊男除了前述犯行，2022年9月間還大膽在辦公室透過公務系統私查民眾個資，並用來偽造筆錄謊稱檢舉詹男的詐團成員，應付督察人員的懷疑，藉此掩飾自己假公濟私行為。

但本案不僅這段案外案，檢方又發現偵辦期間替詹男辯護的顏姓律師，將閱卷取得的共犯筆錄等資料，透過事務所助理交給疑似詹男幕後共犯洩密，再將對方所寫與案情相關訊息的紙條，利用到看守所律見當時在押詹男之便，夾帶在文件裡給詹男書寫回覆訊息，攜出後拍照傳給詐團成員。

檢方清查詹男的詐團不法所得達1.5億餘元、近600人受害，今起訴詹男等36名詐團成員涉犯《組織犯罪防制條例》主持、指揮、參與犯罪組織、《刑法》加重詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢與《貪污治罪條例》對公務員違背職務交付賄賂等罪嫌。

至於楊男被起訴涉犯《刑法》公務員洩密、公務員登載不實準文書、行使偽造公文書、《貪污治罪條例》違背職務收賄與《洗錢防制法》洗錢等罪嫌。違反職業倫理扮演「信差」的顏男，被起訴涉犯《刑法》洩密罪嫌。