租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

▲再度前往偷電纜的羅男遭警方追捕，企圖翻牆逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景德街一處建案，為全台首座警消社會住宅，前總統蔡英文還前往參加動土儀式，但仍有不長眼的竊嫌當作下手目標。2名男子日前因租車外出遊玩，發生車禍無法賠償，竟前往中和警消社宅偷電纜，首次未得手，隔3天又來，遭當場逮獲；日前，警方將其餘黨羽逮捕到案。

據了解，住在新北三重從事水電工的25歲陳姓男子，與24歲羅男為好友，日前2人租車外出遊玩，卻發生意外將車撞壞，必須負擔起5萬元維修費用，由於陳男每月薪水都所剩無幾，無業的羅男更是拿不出這筆錢，竟組成竊盜集團，將動歪腦筋到中和警消社宅，偷取電纜線變賣還錢。

上個月（18日）凌晨1時許，陳、羅2人前往該處，由陳男進入行竊，羅男則在外把風，但陳男在下手時，卻意外觸動警報系統，警方趕抵，羅男竟先行逃跑，警方順利逮捕手拎著3捆電纜的陳男，並帶回依法偵辦。陳男遭逮後，認為負責把風的羅男不講義氣逃跑，氣得將他供出，警方循線追查，並在現場埋伏。

▲陳男遭逮時，手上還拎著3綑電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳男遭逮後，羅男仍苦無維修費，事隔3天（21日）另夥同27歲張男、26歲陳男、25歲李男再度前往警消社宅。才進入竊取電纜線時，遭埋伏的警方察覺，立即前往查緝，羅男等4人丟下贓物四處逃竄，羅男還企圖翻牆逃逸，派出所長氣得大罵「你給我趴下！」順利逮捕羅男，並於上周三（29日）將剩餘3人逮捕，全案依加重竊盜罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲羅(前)、陳(後)2人沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局長趙家輝表示，工地應加裝監視器設備，或聘請保全加強巡視，對擺放高價電纜線等施工設備，應規畫儲存空間並上鎖，以降低失竊風險，另外，分局將持續加強巡邏，以維轄區治安及民眾財產安全。

▲羅、陳2人偷取警消社宅電纜線，所長追捕時，氣得要羅男趴下準動。（圖／記者陸運陞翻攝）