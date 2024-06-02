　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

▲▼羅、陳2人應沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲再度前往偷電纜的羅男遭警方追捕，企圖翻牆逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景德街一處建案，為全台首座警消社會住宅，前總統蔡英文還前往參加動土儀式，但仍有不長眼的竊嫌當作下手目標。2名男子日前因租車外出遊玩，發生車禍無法賠償，竟前往中和警消社宅偷電纜，首次未得手，隔3天又來，遭當場逮獲；日前，警方將其餘黨羽逮捕到案。

據了解，住在新北三重從事水電工的25歲陳姓男子，與24歲羅男為好友，日前2人租車外出遊玩，卻發生意外將車撞壞，必須負擔起5萬元維修費用，由於陳男每月薪水都所剩無幾，無業的羅男更是拿不出這筆錢，竟組成竊盜集團，將動歪腦筋到中和警消社宅，偷取電纜線變賣還錢。

上個月（18日）凌晨1時許，陳、羅2人前往該處，由陳男進入行竊，羅男則在外把風，但陳男在下手時，卻意外觸動警報系統，警方趕抵，羅男竟先行逃跑，警方順利逮捕手拎著3捆電纜的陳男，並帶回依法偵辦。陳男遭逮後，認為負責把風的羅男不講義氣逃跑，氣得將他供出，警方循線追查，並在現場埋伏。

▲▼羅、陳2人應沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男遭逮時，手上還拎著3綑電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳男遭逮後，羅男仍苦無維修費，事隔3天（21日）另夥同27歲張男、26歲陳男、25歲李男再度前往警消社宅。才進入竊取電纜線時，遭埋伏的警方察覺，立即前往查緝，羅男等4人丟下贓物四處逃竄，羅男還企圖翻牆逃逸，派出所長氣得大罵「你給我趴下！」順利逮捕羅男，並於上周三（29日）將剩餘3人逮捕，全案依加重竊盜罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲▼羅、陳2人應沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲羅(前)、陳(後)2人沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局長趙家輝表示，工地應加裝監視器設備，或聘請保全加強巡視，對擺放高價電纜線等施工設備，應規畫儲存空間並上鎖，以降低失竊風險，另外，分局將持續加強巡邏，以維轄區治安及民眾財產安全。

▲▼羅、陳2人應沒錢賠修車費，竟夥同友人前往偷取警消社宅電纜線。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲羅、陳2人偷取警消社宅電纜線，所長追捕時，氣得要羅男趴下準動。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
屎的迫降！北韓再丟「穢物氣球」　南韓收到600顆
全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　發布通緝
台北正妹生日趴遭多人性侵…下體驗出2男DNA
孫安佐砲轟孫鵬！精神醫建議「先做1件事」：他需要幫助
快訊／舞台鋼架突倒塌！黃埔活動2傷1人頭部濺血
「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎
快訊／乩身廟前走陣　突倒地死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

正妹生日趴吸笑氣遭多人侵犯…驗出2男DNA　他全擔卻獲判無罪

台中賓士C300迴轉沒排隊　失控撞分隔島！滿地零件碎片

快訊／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷1人頭部濺血　

超商偷睫毛膏被盯上！警上門搜出毒品逮3男　女躲車內被揪出

女模會館「小門」後有貓膩！警穿越辣妹群攻頂抓賭客　28人被逮

40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

快訊／台中公園日月湖驚見浮屍　身份待查

快訊／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落　多處骨折

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

正妹生日趴吸笑氣遭多人侵犯…驗出2男DNA　他全擔卻獲判無罪

台中賓士C300迴轉沒排隊　失控撞分隔島！滿地零件碎片

快訊／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷1人頭部濺血　

超商偷睫毛膏被盯上！警上門搜出毒品逮3男　女躲車內被揪出

女模會館「小門」後有貓膩！警穿越辣妹群攻頂抓賭客　28人被逮

40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

快訊／台中公園日月湖驚見浮屍　身份待查

快訊／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落　多處骨折

重啟軍事合作！日韓防長達成協議　防止再度發生「雷達照射風波」

2024Q1全球黃金儲備國排名　美國居首、台灣名列第12

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大：石化業都賠錢

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

湖人留住今年17順位有利選詹皇之子？洛城去年17號新秀存在感超低

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

懶惰汪拒絕散步　遛狗員上門「牠衝回床裝睡」眼睛閉緊不動

愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員3天輪番「飄香」拚人氣

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

社會熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

新北女運將頭遭電尾門夾住　無心跳送醫搶救

3寶爸持刀搶劫路人！得手後下跪道歉

體育生偷拍多女　家長控知名高中淪「校園版N號房」

台中廟會陣頭7惡少　圍毆國中生搶走3.5萬現金

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

校園版N號房！體育生偷拍多女　導師：妳就當惡夢一場

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

女業務賣男性內褲　約談生意「車上遭性侵」

正妹生日趴遭多人侵犯！他全擔卻獲判無罪

Dcard認識「靈學老師」是狼！女大生遭侵犯

即／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落

更多熱門

相關新聞

國建60周年推案量衝600億　董座：不希望房市暴起暴落

國建60周年推案量衝600億　董座：不希望房市暴起暴落

國泰建設看好今年房市，一口氣推出7大案，總銷600億元，為公司成立以來最大案量。董事長張清櫆表示，當前房市熱，估將樂觀到至少今年底，「這些年來各項成本堆疊，房價一定會上去，但站在業者的角度，不希望市場暴起暴落。」

視察藤寮坑溝整治成果　侯友宜：持續改善溝渠環境

視察藤寮坑溝整治成果　侯友宜：持續改善溝渠環境

獨／新北女撿手機墜樓亡！男友落跑原因曝

獨／新北女撿手機墜樓亡！男友落跑原因曝

即／中和透天3樓冒火煙　疑電線走火引燃床墊

即／中和透天3樓冒火煙　疑電線走火引燃床墊

拖違停BMW脫鉤　車頭撞柱凹陷

拖違停BMW脫鉤　車頭撞柱凹陷

關鍵字：

中和警消社宅偷電纜

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐爆「在台灣遭大卡車蓄意謀殺」

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面