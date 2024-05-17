心痛片！拖吊脫鉤BMW「拋物線滑出」　撞修理廠門柱車頭慘凹90度

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前一輛白色BMW休旅車，違規停放在時段性停車格內，拖吊人員發現，將車拖離該停車格內，返回拖吊場時，違規車輛不慎脫鉤，一路滑行撞上路旁店家柱子，造成車頭凹陷毀損。中和警方抵達，現場未發現有人員受傷，也未波及其他車輛，依規定受理後，交由現場拖吊人員處理。

▲孔男拖車不慎，後方拖的BMW休旅車滑出，撞上路旁修理廠門柱。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天（15日）下午5時許，白色BMW休旅車停放在中和健康路的路邊停車格內，由於該停車格為時段性禁停車格，拖吊人員依規定，將BMW拖出停車格後，往中和拖吊車輛保管場移動。但負責駕駛拖吊車的37歲孔姓男子，行經中和中山路二段，準備右轉新民街時，後方拖掉的BMW突然脫鉤。

▲BMW撞上門柱後，車頭嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）

BMW掉落至地面後，持續滑行至撞上新民街某汽車修理廠柱子後停下，整個車頭嚴重肉凹90度，受損情形嚴重。孔男將拖吊車靠邊停止，並且下車查看，並且報警處理。警方抵達，依法受理製作現場繪圖，孔男隨後將車頭凹陷的BMW再度上架後，拖回保管場放置。目前已交由新北市交通局協調，拖吊車業者及受損車主、修理廠家，相關賠償事宜。

▲該輛違停的BMW已拖回保管場，後續交由交通局協調雙方賠償事宜。（圖／記者陸運陞翻攝）