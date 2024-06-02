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女歌手嗨唱「下面驚見黑黑一坨」　表演喊卡！竟然抓到活蝙蝠

▲▼美國女星泰勒莫森（Taylor Momsen）在西班牙演唱時，在舞台上遭到蝙蝠狂咬。（圖／翻攝Instagram@taylormomsen）

▲泰勒莫森演唱時，遭到蝙蝠狂咬。（圖／翻攝Instagram@taylormomsen，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國女星泰勒莫森（Taylor Momsen）在西班牙演唱時，下半身突然出現一坨黑黑的不明物體。她起初毫無知覺，被台下觀眾提醒後低頭查看，竟是一隻活生生的蝙蝠，正在瘋狂啃咬她的左腿。

30歲的泰勒莫森因為演出經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）爆紅，但之後轉戰樂壇，在樂團The Pretty Reckless擔任主唱兼吉他手，上周前往西班牙塞維利亞（Seville），替搖滾樂團AC/DC演唱會進行暖場演出，未料發生離奇事件。

根據現場畫面，泰勒莫森身穿一襲黑色小洋裝，演唱曲目「女巫燃燒」（Witches Burn），卻發現多名觀眾指著自己尖叫。雖然她聽不懂西班牙語，仍趕緊中斷演出，疑惑檢查身體各處才發現，竟有一隻蝙蝠緊緊咬著自己的左腿，忍不住發出驚呼，並向工作人員求助。

▲▼美國女星泰勒莫森（Taylor Momsen）在西班牙演唱時，在舞台上遭到蝙蝠狂咬。（圖／翻攝Instagram@taylormomsen）

危機解除後，泰勒莫森很快恢復平靜，還開玩笑說「我一定是個女巫」。她向大家保證自己與蝙蝠都很平安，「牠將會成為我的新朋友。」

泰勒莫森向粉絲分享這次經驗時解釋，「一隻蝙蝠飛到我身上，而且緊緊抓著不放。……牠很可愛，但牠確實咬了我」，導致自己在接下來2周都必須施打狂犬病疫苗。她很感謝熱心提醒的觀眾、演唱會工作人員及醫護人員，並透露傷口其實沒有很痛，反而是打針比較痛。

 
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