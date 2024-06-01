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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻私奔17年小王猝逝！打急救電話意外披露「驚悚殺人案」

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲田女僅結婚一年，就與住在隔壁的曹男發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

大陸一名田姓女子與曹姓男子私奔17年，沒想到後來撥打一通急救電話，意外讓2人雙雙落網，警方更發現曹男曾涉嫌殺害田女的丈夫。案件經過審理後，田女一審被依照包庇罪判3年有期徒刑、緩刑3年。

綜合陸媒報導，田女2003年間與白姓工人結婚，不過僅僅過了一年，就與住在隔壁的曹男發展出婚外情關係，2人時常趁著白男不在時偷情。曹男為了與田女長相廝守，2005年間找人將白男騙出工地，接著動手行兇，把白男殺害後棄屍。

後來白男的工友遲遲聯繫不上人，於是打電話給田女。這時田女雖不知情，但因為害怕偷情事跡敗露，與曹男討論後，逃跑至內蒙古自治區的錫林浩特市一起生活。

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲田女私奔後3年懷孕，才知道丈夫早就被曹男活活打死。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

2人逃亡以後隱姓埋名，在錫林浩特市販售牛肉、羊肉維生，直到3年以後田女懷孕，想要回家跟白男辦理離婚手續，才知道丈夫早就被曹男活活打死。雖然知道丈夫的死訊，田女仍舊沒有報案，而是選擇與曹男繼續生活，不但生下了一名兒子，還用兒子的名義買房，一家三口一直生活在一起。

曹男2022年間因為疾病發作，死在住家外面的走廊，田女嚇得撥打急救電話。警方獲報後到了現場，意外發現2人冒用假身分，真實身分是田女、曹男，也是2名通緝犯。

田女落網後被起訴，因為她包庇涉嫌故意殺人的曹男，幫助曹男長期逃避刑事追究、情節嚴重，已經構成包庇罪。不過考量田女事後跟白男家屬和解，並且一次性賠償32萬元（人民幣，下同，約新台幣143萬元），法官最後依照包庇罪，判她3年有期徒刑、緩刑3年。

 
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