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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳賴清德將召開院際調解　藍委：個性剛愎難做中立角色

▲▼國民黨團召開「柯建銘老天有眼說 民進黨出來面對！」記者會，由黨團首席副書記長林思銘、羅智強、鄭正鈐及許宇甄共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

對於現在熱議的國會職權相關修法完成三讀，傳出總統賴清德將出手，邀行政、立法、司法、監察等院長來會商進行院際調解，看能否透過協商解決憲政僵局。對此，國民黨立委許宇甄表示，《憲法》第44條賦予總統院際調解的權力，但前提是總統必須超越黨派，但賴清德總統個性剛愎，能否做到中立角色對朝野進行調和鼎鼐？恐怕很難達到。

許宇甄表示，立法院國會改革法案已完成三讀，程序上要將立院決議法律案送給行政院、總統府，若行政院認為有窒礙難行之處，可以依《憲法增修條文》第三條規定，經總統核可，於決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院必須十五日內作成決議，採記名投票方式進行。目前這些程序還沒開始，但行政院、監察院都已經發文批評國民黨、民眾黨、立法院，使朝野關係緊張，不利國政運行。《憲法》第44條賦予總統院際調解的權力，但前提是總統必須超越黨派，成為團結國家的中立仲裁者，但賴清德總統個性剛愎，能否做到中立角色對朝野進行調和鼎鼐？恐怕很難達到。

許宇甄指出，行政院在國會減半後，曾提出過兩次覆議案，一次是針對民國103年1月立法院通過《地政士法》第 51條之1修正條文，一次是民國102年5月立法院通過《會計法》第 99條之1修正條文，那時執政黨（國民黨）均佔多數，全都支持覆議案，因此有通過；本次國會改革修法，行政院若提出覆議，要通過機會幾乎是零。

許宇甄認為，現階段行政、立法、監察三院的紛爭，是源於朝野間的不信任，不像是院際糾紛，賴清德若想依憲法規定邀集韓國瑜、卓榮泰、陳菊、許宗力、黃榮村進行院際溝通，這樣要談的不該只談國會改革修法的問題，應該將廢死釋憲爭議、警消人事不足等問題一併納入討論。若只談國會改革修法，總統就把自己做小了，也無助於解決朝野紛端，還會讓人覺得是找幫手圍剿韓國瑜，不利朝野和諧。

許宇甄再次呼籲賴清德，除了進行院際調解，也應該召開國是會議，或國政諮詢會談，將在野黨領袖找來聊一聊，才有助於解決目前朝野互相不信任的狀況，要當全民總統，而非綠營總統。
 

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賴清德院際調解國會改革

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