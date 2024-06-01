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雲林縣府聯手台大　簽署「酸菜專業區剩餘資材再利用」MOU  

▲雲林縣政府、台灣大學生命科學院、大埤鄉公所31日共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄（MOU）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府、台灣大學生命科學院、大埤鄉公所31日共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄（MOU）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉是全國酸菜主要產區，醃製酸菜產生的高鹽份滷水、菜渣等農廢問題，影響環境甚至農田土壤，縣府、大埤鄉多年來積極尋求各種方法解決。昨（31）日與台灣大學生命科學院同簽署MOU，三方合作解決農廢問題；縣長張麗善表示，這項合作計畫可將農廢變綠金，邁向環境永續目標。

縣長張麗善指出，雲林縣政府、台灣大學生命科學院、大埤鄉公所共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄，三方合作解決酸菜生產過程產生農廢問題。將高鹽分的滷水、菜渣經過資源化再利用，轉化成飼料、肥料，透過這項合作計畫，讓長年困擾地方農廢問題，進入循環經濟中，促進雲林成為零廢城市。

台灣大學何勝惟博士候選人表示，研究團隊將以大埤酸菜專業區做為農廢資源再利用場域，將酸菜農廢轉化再生資材做為調水劑、水產飼料添加劑、微量元素等可利用資源；透過農漁業跨域整合在地解決農廢；同時繼續研究適用水生物種及其存活率與產量，及擴展其他用途。

大埤鄉長林森寶表示，這項計畫對大埤有相當大正面意義，將酸菜產業剩餘資材朝循環再利用來發展，解決農民酸菜醃漬滷水及剩餘菜渣的處理問題，協助酸菜產業永續發展，感謝台灣大學與縣政府協助促成這項合作案。

▲雲林縣政府、台灣大學生命科學院、大埤鄉公所31日共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄（MOU）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三方合作解決酸菜生產過程產生農廢問題，將高鹽分的滷水、菜渣經過資源化再利用，轉化成飼料、肥料，透過這項合作計畫，讓長年困擾地方農廢問題，進入循環經濟中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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