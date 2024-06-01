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百年濁幹線歷久彌新　通水慶典持續守護雲林農業

▲農水署雲林處今日舉辦「濁幹線百年大圳通水典禮暨紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農水署雲林處今日舉辦「濁幹線百年大圳通水典禮暨紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁幹線潤澤大地百年，農水署雲林處今（1）日舉辦「濁幹線百年大圳通水典禮暨紀念活動」，持續加強農田水利韌性建設，邁向下一個百年。農業部次長黃昭欽、農水署長蔡昇甫、副署長林國華、立委劉建國等人出席，上千位民眾熱情參與，並感受農田水利事業人員用心維護雲林縣農業的命脈「百年濁幹線」。

濁幹線為八田與一技師於100年前率領台、日工程師興建完成，水源來自濁水溪，所以取名為濁幹線，自1924年通水至今。農業部次長黃昭欽指出，濁幹線灌溉雲林3萬4500公頃農地，奠定雲林縣農業與經濟發展的基石，是雲林縣農業發展最重要的命脈。濁幹線可以營運百年，要肯定農田水利署人員，妥適的管理維護，讓已通水百年的濁幹線能夠持續滋潤廣大的雲林縣農地。

農水署蔡昇甫署長表示，濁幹線全長33公里，農田水利署自2020年10月成立以來積極爭取建設經費，今年底濁幹線全線就都能改善完成；此外濁幹線改善後的隙地也將興建帶狀調蓄池，預計總共設13池、蓄水量達55萬噸，來強化提升供水韌性。另外農田水利署也推出清淤通報系統，農民只要撥打0800-788717清淤專線或上網通報，馬上就有工作站同仁聯繫、處理。

農水署雲林處表示，今日的紀念活動，主要是將圳頭祭所展現敬天愛地、飲水思源的精神呈現給大家，未來將持續系統性改善強化農田水利設施，以因應氣候變遷帶來極端氣候的影響，讓濁幹線發揮更大的灌溉效能，並展現出農田水利署對於農民之服務與照顧始終不餘遺力，且持續創新精進。

▲農水署雲林處今日舉辦「濁幹線百年大圳通水典禮暨紀念活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濁幹線灌溉雲林3萬4500公頃農地，奠定雲林縣農業與經濟發展的基石，是雲林縣農業發展最重要的命脈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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