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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持創新高！裴洛西也挺台參與WHA　外交部：感謝友好國家堅定助我

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

第77屆「世界衛生大會」（WHA）將於今（1日）閉幕，外交部表示，國際支持的力量再創新高，包括我國11個具世衛會員身分的友邦、G7、歐盟輪值主席、歐洲議會、8國駐台機構，以及「福爾摩沙俱樂部」等超過4000人次議員皆公開呼籲WHO接納台灣得參與，此外，美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在社群平台上發文挺台。外交部針對友好國家堅定助我一事，表達誠摯感謝。

外交部表示，衛生福利部長邱泰源日前率領的「世衛行動團」，以及立法院副院長江啟臣、立委陳菁徽、王正旭、林憶君組成的立委視導團在日內瓦期間，積極與各國代表團及專業組織交流互動，以實際行動向國際社會傳達我國不分黨派共同支持政府推案的強大民意，協助爭取國際支持。

然而，第77屆「世界衛生大會」（WHA）將於今日閉幕，外交部指出，我國爭取參與的努力，所獲得的國際支持再創新高。其中，包括我國友邦中11個具有「世界衛生組織」（WHO）的會員國，均在大會為我國發聲。

此外，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、捷克、立陶宛、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、拉脫維亞、以色列、荷蘭及比利時共計16個理念相近國家也發言助我國。

外交部說明，紐西蘭首度明確提及台灣，荷蘭則首度以強調不應遺漏任何人的方式間接表達對台灣的支持，比利時也以歐盟輪值主席國身分發言，呼籲不遺漏世界任何人及任何區域。

外交部進一步說明，針對中國及其扈從國家惡意扭曲聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，美國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、吐瓦魯及貝里斯均嚴正駁斥。「對於友好國家堅定助我，外交部表達誠摯感謝。」

在助我國參與WHO及WHA的行動中，外交部還指出，七大工業國集團（G7）外長會議、英國與澳洲外交暨國防部長2+2會談、日本外務省《2024年外交藍皮書》、德國聯邦政府向國會提交的「台灣參與世界衛生組織」工作報告、荷蘭政府向國會提交的「本年參與WHO承諾暨立場報告」，也都明確支持我國。

外交部表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本官房長官林芳正、比利時外長Hadja Lahbib、荷蘭外長Hanke Bruins Slot、瑞典外長Tobias Billström及法國外交權理部長Franck Riester，以及，美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛8國駐台機構也再度發布挺台參與的聯合新聞稿；美國、捷克、盧森堡、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉等國立法部門及歐洲議會，以及各地區「福爾摩沙俱樂部」等超過4千人次議員也公開呼籲WHO接納台灣的參與。

在社群平台上，外交部點出，包括美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議院外委會主席卡登（Ben Cardin）、參議院外委會共和黨首席議員芮胥（James Risch）等以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#TaiwanDelivers」及「#CountTaiwanIn」為台灣發聲。

今年政府的推案行動，外交部評估，已經獲得更多正面進展，進一步凸顯台灣爭取參與WHO及WHA的正當性，同時，台灣有能力也有意願與各國共同合作，積極促成「健康至上，全民均健」目標的早日實現。

最後，外交部呼籲WHO秘書處勿再無視國際挺台的正義之聲，秉持專業中立原則，未來主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA，並確保台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。

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