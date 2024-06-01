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二寶媽滑倒「機車受損」狠夫擀麵棍痛毆險失明　超恐怖傷勢曝

▲▼台中紀姓男子只因妻子騎車滑倒，造成車子些微擦損，竟持麵棍痛毆全身，造成一眼失明。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中紀姓男子只因妻子騎車滑倒，造成車子些微擦損，竟持麵棍痛毆全身，造成一眼失明。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市41歲紀姓男子常因細故對妻子拳打腳踢，前年9月妻子騎機車滑倒，不問人有沒有事，反而怪罪車體擦損，竟徒手和拿擀麵棍毆打，導致妻子全身瘀血，左眼視力僅剩0.1幾近失明，還威脅不准報案，紀妻親友不忍，將傷勢PO網向外求助。紀男雖辯稱沒有重傷害犯意，台中地院仍依重傷害罪將他判刑4年。

▲▼台中紀姓男子只因妻子騎車滑倒，造成車子些微擦損，竟持麵棍痛毆全身，造成一眼失明。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大去年底網路巡邏時，發現網路張貼求救訊息，1名女子遭丈夫嚴重家暴，胸腔出血、肝腎臟嚴重受損，兩邊肋骨斷裂，左右兩側下顎骨骨折、雙側下眼眶併臉頰腫脹瘀血，全身幾乎是傷，左眼視網膜剝離，矯正視力僅剩0.1，右眼視網膜裂孔。警方主動介入偵辦，取得拘票後上門逮捕紀男。

紀男和被害人育有2子，經營網路燒賣，常因生活瑣事或工作細故，徒手及拿擀麵棍毆打妻子，前年9月，妻子被打後曾經報案，後來和紀男前往地檢署撤回告訴，不料，去年10月15日，紀男故態復萌，再次動手毆妻，被害人親友相當不忍，在臉書揭露遭毆照片求助公眾，紀男惡行才得以曝光，紀妻再度提告重傷害。

被害人親友作證表示，去年10月，紀男使用棍子敲打被害人頭部，有時一手撐住下巴，一手用力搧巴掌，造成下顎骨兩側都已經被打斷，導致嘴巴無法閉合及張開，無法進食。

▲▼台中紀姓男子只因妻子騎車滑倒，造成車子些微擦損，竟持麵棍痛毆全身，造成一眼失明。（圖／警方提供，下同）

紀男原本坦承不諱，但又改口否認，辯稱毆打時，從來沒有想過要讓她受這麼重的傷，沒有重傷害故意，而且與妻子並無深仇大恨。

而台中地院審理此案時，太太心軟又還幫丈夫求情，希望法院網開一面，希望讓她的丈夫可以早點回家團聚，法官只能尊重她的意願，減輕依重傷害罪輕判紀男4年徒刑。全案仍可上訴。

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