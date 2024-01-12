獨／台中二寶媽遭夾死！姊夫淚曝「半年前曾出事」轟：很爛的機械

▲台中二寶媽頸部遭夾，姊夫曝半年前該機械車位設備也曾發生故障事件。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市西區一處社區停車場11日下午發生死亡事件！一名42歲黃姓女住戶停車時，因不明原因頸部遭機械車位夾住，經緊急送醫搶救仍宣告不治。事後台中市後府調查發現，這處機械停車設備並未定期安檢，已勒令停用。黃女姊夫透露，半年前也曾發生過故障事件，怒轟「很爛」，同時認為「管理員責任很大」。

回顧事發經過，社區一名38歲陳姓鄰居11日下午開車進入停車場時，發現一輛轎車斜停不動，下車查看卻發現，黃女的頸部被夾住，隨即報警處理。警消獲報到場，出動破壞器材救出已無呼吸心跳的黃女，但經醫院全力搶救，黃女仍因創傷性窒息不治。

▲台中女子遭機械車位夾死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

黃女的遺體於12日相驗，家屬布置好其小靈位後接受媒體訪問。姊夫透露，黃女沒受到什麼內傷，是沒有辦法呼吸才會死亡，他淚流滿面地稱，半年前才發生過機械車位故障事件，當時太太的弟弟車子才開上去，整個電梯就滑下來，連機械都滑下來，氣憤砲轟「爛電梯、很爛的機械」。

姊夫指稱，事發當時社區內是有警衛的，該處也有監視器鏡頭，認為「管理員責任很大，車子下去車子有沒有定位，他都沒有看，一個多小時，卡一個多小時不會死掉嗎？」