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國民阿嬤陳淑芳任反詐大使　新北警籲提高全民識詐免受騙

▲國民阿嬤陳淑芳任反詐大使。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金馬影后陳淑芳（左）擔任反詐大使。瑞芳警分局長陳建龍（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「國民阿嬤」金馬影后陳淑芳回到故鄉瑞芳，擔任新北市瑞芳警分局反詐騙大使，協助警方共同宣導反詐騙、網路投資、網路交友陷阱等，提升全民識詐及犯罪預防安全意識。瑞芳警分局長陳建龍表示，將堅持做好「識詐」工作，藉由國民阿嬤的親和力，讓識詐觀念，提高警覺降低被騙風險。

陳淑芳對她從小生長在九份，有著濃不可分的鄉土情，邊吃著小時候的點心蕃薯餅，邊敘述著40年代九份掏金的榮景，彷彿進入時空隧道一同感受當時夜夜笙歌的喧囂與繁華，物換星移，九份已褪去了過往的昌榮景象，現在多的是一份歷史堆疊所蘊含的文化氣息。

▲國民阿嬤陳淑芳任反詐大使。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳淑芳表示，現在詐騙無孔不入，幾乎每個人都有接過詐騙的電話，身為瑞芳的女兒，不忍鄉親的血汗錢，平白無故地被騙走，所以主動跳出來，想藉由自身力量向鄉親們宣導反詐騙。

陳淑芳強調，無論投資、交友、中獎、至親友人發生變故，一切談到錢，都要再查證，尤其要求不要跟別人說、在行員關懷提問時欺騙行員的行為，絕對是詐騙，也不要把自身的存簿、提款卡、密碼交付他人，以免淪為詐騙集團共犯。

瑞芳警分局長陳建龍表示，如同國民阿嬤陳淑芳在「孤味」中的台詞，一生只要做好一件事，在劇中只做好一味「蝦捲」成就台南知名小吃，並把3個女兒拉拔長大，警方堅持做好「識詐」工作，藉由國民阿嬤的親和力，讓識詐觀念，深植每位鄉親的心中，提高警覺降低被騙風險。

▲國民阿嬤陳淑芳任反詐大使。（圖／記者郭世賢翻攝）

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