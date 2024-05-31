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獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！判1年半入監執行　編號「3754」

▲▼中職中信兄弟對富邦悍將-陳凱倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒富邦悍將前球星陳凱倫逼隊友妻口交，遭判刑1年6月定讞，上月底入監服刑。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

好好反省！中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫，2021年間與隊友聚餐時，酒後竟掏出下體逼隊友妻子口交，直說「拜託一次就好」。一審遭判1年8月，二審認其悔悟，改判1年6月，再上訴最高法院，維持二審見解，駁回陳上訴，全案定讞。上月底，陳凱倫也抵台北監獄服刑，入監編號「3754」。

2021年10月9日晚間22至23時，37歲陳凱倫與數名隊友在淡水球員宿舍聚餐喝酒，一路喝到翌日凌晨2時才結束。結束後，大夥解散各自返回房間休息，陳以續攤為由騙出隊友的妻子小琪（化名）到員工宿舍餐廳小包廂。小琪到場後發現只有自己到場，陳此時看小琪因酒後帶來的不適感，立刻攙扶到廁所。

小琪入廁後驚覺不對，立刻傳訊給友人求救，但陳伺機入內更擋住門口，並將人推坐在馬桶上，開始隔著衣服撫摸胸部，並以口舌舔胸，還將生殖器靠小琪臉部要求口交，小琪用盡全力掙脫，跑回宿舍內，並報警提告。

▲陳凱倫。（圖／記者王真魚攝）

▲陳凱倫性侵隊友妻子未遂，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

陳凱倫挨告後辯稱，是有違反小琪意願撫摸胸部、陰部、舔胸，及將生殖器靠近臉旁要求替他口交，認自己行為是強制猥褻，不是強制性交。

小琪審理時難過說，陳凱倫對她說和老婆很久沒發生性關係，希望可以幫忙，當時還反勸說「你太太快生了，不要這樣」，當時想打電話求救，沒想到卻被陳以手抓著肩膀，接著就被推進廁所，陳男又再說「我太太懷孕，幫我..」，她不斷拒絕，卻被要求脫衣服，接著對方就將手伸入內褲裡。

小琪接著回憶指出，當時一直抱著馬桶掙脫，陳還在她背後打手槍並將生殖器靠在臉前逼口交，過程雖不斷抵抗，陳男卻冷漠說「拜託一次就好」、「真的很想強姦你」，衣服就被掀起來吻胸。

士院一審認事證明確，以強制性交未遂罪判處1年8個月有期徒刑，上訴二審時，合議庭認，陳已深感悔悟，且案發後即立刻道歉並冀求原諒，已足見確已深刻反省自身過錯，且犯罪情狀堪可憫恕，但在未達成和解的情況下，難以宣告緩刑，故改判為1年6個月有期徒刑。

全案再上訴到最高法院，法官維持二審見解，認判決沒有違誤，量刑妥適，3月8日駁回陳凱倫上訴，全案定讞。4月30日陳凱倫前往士林地檢署執行科報到，傍晚跟其他收容人一起坐上警備車，半小時後抵達台北監獄服刑，其入監編號為「3754」。

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