捐血作公益還能獲得龍蝦豪禮　大園產業園區員工捐出近500袋熱血

▲大園工業區廠協會舉辦捐血送龍蝦豪禮。（圖／大園工業區廠協會提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園大園工業區廠商協進會與園區服務中心共同舉辦捐血活動，廠協會號召企業募集500隻波士頓龍蝦及諸多好禮，提供參與捐血的企業員工，吸引超過300人前來捲袖捐血，募得近500袋熱血，緩解血庫燃眉之急。

▲▼廠協會號召企業募集500隻波士頓龍蝦及諸多好禮，提供參與捐血的企業員工。（圖／大園工業區廠協會提供）

大園工業區廠協會賴銘山理事長表示，廠協會每年都支持園區周邊社區及鄰里辦理寒冬送暖、地方巡守等公益活動，園區內許多企業也會自辦諸如淨灘、清寒助學金等公益事項，這次由廠協會號召產業園區企業及所屬員工一同參與捐血活動，捐血作公益之餘，也能鼓勵員工參與公共事務，善盡企業社會責任。

大園產業園區服務中心表示，感謝企業共襄盛舉讓捐血活動順利推動，也趁此機會「加碼再加碼」，回饋給辛苦工作的勞工朋友，讓每位捐血人都能收穫滿滿，未來也會持續與廠協會及企業共同合作，舉辦及參與更多地方公益事務，讓產業園區與地方鄰里關係保持緊密連結，彼此共生共榮。包括大園敏盛醫院、桃園桃花源扶輪社、峯華金屬科技(股)公司、達步施企業(股)公司、鑀德恩企業(股)公司、大恭化學工業(股)公司、明城興(股)公司、正隆(股)公司、大同(股)公司、臺灣永光化學工業(股)公司、大園汽電共生(股)公司、台灣杜邦特用(股)公司等23家廠商。