字節跳動遊戲業務「第二階段」　完美世界前主管執掌

▲字節跳動辦公大樓。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸互聯網公司「字節跳動」31日透過內部信宣布，遊戲業務將進入「第二階段」，由完美世界前遊戲業務總裁張雲帆整體負責，向字節跳動人力資源負責人華巍彙報。

根據澎湃新聞報導，該內部信由華巍、張雲帆聯合署名，宣佈遊戲業務將進入「第二階段」，會秉承長期主義，更有耐心地做好產品研發和運營。華巍和張雲帆提到，「我們的目標是『為用戶做好玩的遊戲』，公司的使命『激發創造，豐富生活』在遊戲業務會繼續得到踐行」。

信中也提到，大部分成熟業務如綠洲工作室、江南工作室、有愛事業部、發行工作室等業務負責人，均彙報給張雲帆。此外，新設立的廣州工作室和上海工作室等業務，也向張雲帆彙報。

字節跳動的遊戲業務品牌朝夕光年成立於2019年，其在海外發行的《RO仙境傳說：新世代的誕生》《MARVEL SNAP》，及大陸市場產品《晶核》《航海王熱血航線》《星球：重啓》均獲得一定成功，其中《MARVEL SNAP》榮獲2022年TGA最佳移動遊戲獎項。

公開資料顯示，2003年，張雲帆創辦了中國最早的部落格（blog）產品網易部落，後陸續創辦了多玩遊戲網、178遊戲網等產品，於2013年加入完美世界，並在2015年分別擔任完美世界COO及遊戲業務總裁的職務。2016年，張雲帆被完美世界任命為控股集團董事，並出任文學業務CEO。