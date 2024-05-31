《ETtoday民調雲》營運長謝惠玲文化大學開講　分享網路民調新趨勢

▲《ETtoday民調雲》營運長謝惠玲受邀至文化大學新聞系開講。（圖／文化大學新聞系提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

《ETtoday民調雲》營運長謝惠玲30日在文化大學發表演講時表示，現今民調已經不限於選舉，舉凡飲食、保養品到總統大選，範疇比過去更為廣大。謝惠玲強調，民調是有統計事實根據的科學，值得閱聽人參考，但選舉季節有時會見到不知名或有特定立場的民調機構發佈民調，這種民調可能別有用意，選民可要小心解讀。

文化大學新聞系教授莊伯仲所開設的「傳播研究方法」課程，30日邀請擁有超過30年實務經驗的謝惠玲到校園裡演講，與「準記者們」分享民調與市調的執行心得。謝惠玲以豐富的實務經驗，佐以風趣的學理講授與活潑的有獎徵答形式，替同學們解析當前民調面對的各種現象與問題，也在課堂上獲得了滿堂彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於《ETtoday民調雲》過去在各個大小選舉中都能夠精準預測選舉結果，曾被譽為是「媒體界的章魚哥」，謝惠玲強調，《ETtoday民調雲》已是國際認證的五星優質透明民調，會員資料庫非常充足，且涵蓋全國各年齡層、性別。目前已有逾200萬筆會員資料，也有來自東森購物的會員，這些會員資料相當龐大且多元，基本人口資料完整，男、女比例均衡，人口也遍及全台，且與台灣人口比例相符合，所以民調結果自然準確而可信。

▲《ETtoday民調雲》營運長謝惠玲﹑文化大學新聞系教授莊伯仲。

談到民調方法在近年來有許多精進作為，謝惠玲表示，早期的民調以電話調查為主，因電話在家中普及率高，且位置精確、抽樣公平，但漸漸的手機興起後家用電話減少，造成觸及範圍縮小，訪問結果失真。

謝惠玲進一步指出，目前有部分民調改在網路投放，按照台灣人口比例抽樣，並發送簡訊進行民調，因此，所謂的網路民調絕非只是將問卷放置社群平台上、以聳動標題吸引大家進入隨意填答的調查。

本身也是民調專家的文化大學新聞系教授莊伯仲特別呼應表示，民調問題的設計需要客觀、公正，措辭也應該簡明、清晰、避免模糊和歧異性的用語，更不應該有預設立場，甚至嘗試引導受訪者說出特定答案。

文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平也表示，由理論出發，從實務著手，這種「從做中學」一直是文大新聞系的優良傳統，非常感謝《ETtoday民調雲》營運長謝惠玲撥冗前來指導莘莘學子學，未來還會邀請更多新聞傳播界的代表性業者蒞校開講，傳承經驗。