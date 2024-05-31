　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假將近！桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全

▲▼桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲桃市府觀光旅遊局於暑假戲水旺季前，結合民宿及露營場辦理水域安全宣導專案。（圖／桃市府觀旅局提供，下同）

生活中心／綜合報導

夏日炎炎，戲水旺季即將到來，北橫周邊溪流一直是遊客戲水消暑的好地方，然而美麗清澈的溪水下卻隱藏著暗流、深潭等危機，稍有不慎即容易發生意外，依據桃園市政府消防局統計，近十年桃園市復興區宇內溪、霞雲溪及鐵木瀑布皆曾發生溺水意外，為避免類似憾事發生，市府每年由蘇俊賓副市長召開2次跨局處水域安全協調會議，今年度特別指示觀光旅遊局於暑假戲水旺季前，結合民宿及露營場辦理水域安全宣導專案，透過公私協力結合大溪、復興區民宿及合法露營場業者，在第一線接待遊客時就向民眾宣導水域安全，加強遊客的水域安全認知，並推薦遊客前往合法的小烏來宇內溪戲水區戲水，讓遊客可以快樂安全的玩水消暑。

▲▼桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲北橫周邊溪流一直是遊客戲水消暑的好地方。

夏日住北橫　送小烏來戲水優惠券及吸睛宣導小禮

觀光旅遊局周柏吟局長表示，小烏來宇內溪戲水區是北橫唯一的合法公告開放溪流戲水區域，將於113年6月1日至9月29日開放，委託專業救生業者在水域開放區執勤，照顧民眾戲水安全，自6月1日起，民眾入住所有大溪、復興合法民宿，即可獲得限量小烏來宇內溪戲水區優惠兌換券，民眾即可以優惠價30元購買小烏來風景特定區門票，園區內不只有合法戲水區，還有小烏來天空步道、天空繩橋、風動石等知名打卡景點！

▲▼桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲觀光旅遊局周柏吟局長請遊客務必選擇合法民宿、露營場，戲水也記得選擇有救生員在場的小烏來宇內溪戲水區，才能玩得開心又安心！

此外，暑假7月1日起，入住位於溪流附近之重點協力宣導民宿及露營場如小烏來山莊、山水奇異、河那灣民宿、秘境瀑布、Kiwi Camping休閒露營區……等（名單詳見桃園觀光導覽網最新消息），回答3題水域安全問答題，還可再獲得限量精美又實用的防水漂流袋，鼓勵民眾前往合法安全戲水區戲水，並熟記救溺5步：叫（大聲呼救）、叫（撥打119、110、112）、伸（利用延伸物）、拋（拋送漂浮物）、划（利用大型浮具划過去）。

▲▼桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲桃市府觀旅局透過公私協力結合大溪、復興區民宿及合法露營場業者，在第一線接待遊客時就向民眾宣導水域安全，加強遊客的水域安全認知。

夏日遊北橫優惠再加碼　抽百萬汽車開回家

此外，購買小烏來風景特定區門票，憑相關證明在6月1日起至10月31日止亦可登錄參加「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，一次享有「戲水區」、「旅宿」、「加碼抽」共3區抽獎資格，將有機會獲得價值131萬元油電休旅車、電視、機車等多項大獎。更多詳細活動相關資訊請至桃園市政府風景區管理處官網及粉絲專頁查詢。

觀旅局周柏吟局長表示，暑假期間是大溪、復興觀光旅遊最熱門的時段，這段時間來出遊戲水，請遊客務必選擇合法民宿、露營場，戲水也記得選擇有救生員在場的小烏來宇內溪戲水區，才能玩得開心又安心！

 
ET快訊
逃亡大陸22年！　他重病回台灣治療
陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫
男大生泡乾冰截肢詐保4126萬！　判決出爐
快訊／77萬股民嗨翻！　00919配息創新高
行人地獄更嚴重！　重罰後死亡人數飆升2倍
台灣20萬瑞士團慘被丟包10小時　業者道歉：每人退1萬元
獨／員工做到吐血！公司不給病假　還在住院就解雇
20萬遊瑞士「司機被抓走」　台灣團慘丟包！路邊流浪10小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

快訊／中橫便道谷關至德基路況趨穩　6／1將恢復上午7時通行

行人地獄加劇！第1季奪119人命　汽機車不停讓致死飆2.2倍

花20萬玩瑞士慘被丟包10小時　業者致歉：退單日團費1萬元

暑假將近！桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全

主管是前砲友！再合體愣「只有2分鐘」還想扶正她　妹子崩潰

無業男「交到400萬醫師女友」　想婚買房！爸怒斷關係：只准嫁牙醫

快訊／國家警報再響！大雷雨襲2地　暴雨炸宜蘭

台菜爆炒變鍋底！「狂一鍋」進軍高雄義享　6／1買1送1快衝

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

快訊／中橫便道谷關至德基路況趨穩　6／1將恢復上午7時通行

行人地獄加劇！第1季奪119人命　汽機車不停讓致死飆2.2倍

花20萬玩瑞士慘被丟包10小時　業者致歉：退單日團費1萬元

暑假將近！桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全

主管是前砲友！再合體愣「只有2分鐘」還想扶正她　妹子崩潰

無業男「交到400萬醫師女友」　想婚買房！爸怒斷關係：只准嫁牙醫

快訊／國家警報再響！大雷雨襲2地　暴雨炸宜蘭

台菜爆炒變鍋底！「狂一鍋」進軍高雄義享　6／1買1送1快衝

隱身山腰環境超美！新北森林系咖啡CP值超高　飲料50元起平價好喝

上海車展「爬上特斯拉車頂抗議」！　中國車主被判賠償77萬元

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

最新女壘世界排名！台灣維持第4　有機會明年參加世運會

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

知名女網紅「猛鬼大樓」輕生！最陰國宅奪30人命　警坐鎮難壓邪氣

黃仁勳爆紅身價飆漲！他愣「翻身太快」　內行曝：以前就很猛

買關曉彤劇照使用權推新品！「只賣出1單」...老闆反遭索賠457萬

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

黑熊Ｌ型坐姿泡冷泉 抬頭望天空思考熊生

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雨彈開轟！北北基14縣市大雨特報　下到入夜

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

20萬遊瑞士「司機連人帶車被抓走」　台團慘丟包！

快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

更多熱門

相關新聞

推動永續觀光　臺東縣府遴選30家旅宿業者共同響應

推動永續觀光　臺東縣府遴選30家旅宿業者共同響應

臺東長期發展深耕永續觀光，今年度推動「臺東永續觀光產業輔導計畫-臺東SDGs Inn行動方案」，遴選出30家入選輔導計畫的旅宿業者，將於7月1日起開跑永續住宿專案，民眾可至入選的永續旅宿體驗永續作為，包括使用在地產品、咖啡渣製作的永續拖鞋、環保杯等，以實際行動支持永續理念，讓永續觀光深入臺東每個角落。

中台灣露營潮強勢「8倍」來襲　引領全民國旅體驗新風暴

中台灣露營潮強勢「8倍」來襲　引領全民國旅體驗新風暴

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

嘉泥通過配發0.5元股息　拚轉型「旅宿服務」營收飆增8成

嘉泥通過配發0.5元股息　拚轉型「旅宿服務」營收飆增8成

提振觀光推優惠　6月秀姑巒溪泛舟旅宿享折扣

提振觀光推優惠　6月秀姑巒溪泛舟旅宿享折扣

關鍵字：

桃市府觀旅局旅宿露營水域安全

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面