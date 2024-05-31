暑假將近！桃市府擴大結合旅宿及露營業者向遊客宣導水域安全

▲桃市府觀光旅遊局於暑假戲水旺季前，結合民宿及露營場辦理水域安全宣導專案。（圖／桃市府觀旅局提供，下同）



生活中心／綜合報導

夏日炎炎，戲水旺季即將到來，北橫周邊溪流一直是遊客戲水消暑的好地方，然而美麗清澈的溪水下卻隱藏著暗流、深潭等危機，稍有不慎即容易發生意外，依據桃園市政府消防局統計，近十年桃園市復興區宇內溪、霞雲溪及鐵木瀑布皆曾發生溺水意外，為避免類似憾事發生，市府每年由蘇俊賓副市長召開2次跨局處水域安全協調會議，今年度特別指示觀光旅遊局於暑假戲水旺季前，結合民宿及露營場辦理水域安全宣導專案，透過公私協力結合大溪、復興區民宿及合法露營場業者，在第一線接待遊客時就向民眾宣導水域安全，加強遊客的水域安全認知，並推薦遊客前往合法的小烏來宇內溪戲水區戲水，讓遊客可以快樂安全的玩水消暑。

▲北橫周邊溪流一直是遊客戲水消暑的好地方。

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觀光旅遊局周柏吟局長表示，小烏來宇內溪戲水區是北橫唯一的合法公告開放溪流戲水區域，將於113年6月1日至9月29日開放，委託專業救生業者在水域開放區執勤，照顧民眾戲水安全，自6月1日起，民眾入住所有大溪、復興合法民宿，即可獲得限量小烏來宇內溪戲水區優惠兌換券，民眾即可以優惠價30元購買小烏來風景特定區門票，園區內不只有合法戲水區，還有小烏來天空步道、天空繩橋、風動石等知名打卡景點！

▲觀光旅遊局周柏吟局長請遊客務必選擇合法民宿、露營場，戲水也記得選擇有救生員在場的小烏來宇內溪戲水區，才能玩得開心又安心！

此外，暑假7月1日起，入住位於溪流附近之重點協力宣導民宿及露營場如小烏來山莊、山水奇異、河那灣民宿、秘境瀑布、Kiwi Camping休閒露營區……等（名單詳見桃園觀光導覽網最新消息），回答3題水域安全問答題，還可再獲得限量精美又實用的防水漂流袋，鼓勵民眾前往合法安全戲水區戲水，並熟記救溺5步：叫（大聲呼救）、叫（撥打119、110、112）、伸（利用延伸物）、拋（拋送漂浮物）、划（利用大型浮具划過去）。

▲桃市府觀旅局透過公私協力結合大溪、復興區民宿及合法露營場業者，在第一線接待遊客時就向民眾宣導水域安全，加強遊客的水域安全認知。

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此外，購買小烏來風景特定區門票，憑相關證明在6月1日起至10月31日止亦可登錄參加「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，一次享有「戲水區」、「旅宿」、「加碼抽」共3區抽獎資格，將有機會獲得價值131萬元油電休旅車、電視、機車等多項大獎。更多詳細活動相關資訊請至桃園市政府風景區管理處官網及粉絲專頁查詢。

觀旅局周柏吟局長表示，暑假期間是大溪、復興觀光旅遊最熱門的時段，這段時間來出遊戲水，請遊客務必選擇合法民宿、露營場，戲水也記得選擇有救生員在場的小烏來宇內溪戲水區，才能玩得開心又安心！