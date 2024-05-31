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陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩

▲▼陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩。（圖／翻攝微博）

▲博物館研發的胖手毛絨玩具（左），與必勝客的胖手掛件（右）非常相似。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅省博物館近日發出聲明，指連鎖披薩店必勝客的週邊商品「好運拿捏掛件」，與他們所研發的文創產品「拿捏胖手毛絨玩具」高度相似，已經要求對方立即停止涉嫌侵權的行為。

必勝客27日在微信公眾號發文宣傳，購買「逢考必勝套餐」可以獲得「好運拿捏掛件」或「王老吉拿捏主題定制罐」。不過，該款「毛絨掛件」的胖胖手外觀，以及使用的「拿捏」字眼，卻遭到大批網友質疑，認為抄襲了甘肅省博物館的文創產品「拿捏胖手毛絨玩具」。

「拿捏胖手毛絨玩具」是甘肅省博物館去年12月推出的文創產品，設計創意來源於館內珍品文物石觀音菩薩立像，其右手曲肘上舉持蓮蕾。獻花手寓意有福之手，也代表著智慧與力量。在設計繪畫的過程中，又用了文創設計師王小胖的手當手模。

▲▼陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩。（圖／翻攝微博）

甘肅省博物館文創團隊工作人員也表示，沒有與必勝客合作，「就是被抄襲了，現在正在聯繫必勝客那邊，但我們能力有限，還沒聯繫上」。

甘肅省博物館也發出了正式的聲明，稱必勝客的「好運拿捏」掛件與博物館的「拿捏毛絨玩具」存在創意上的整體視覺效果高度相似，「我方高度重視，目前已致函該公司要求立即停止涉嫌侵權的行為。」

甘肅省博物館表示，「拿捏毛絨玩具」2023年6月1日推出後，受到市場及消費者的熱烈歡迎與追捧，且相關知識產權已註冊登記，「觀眾和媒體對於此次事件的關心與關注，我們深表感謝，後續我們會與該公司積極交涉，並保留採取法律手段保護我方知識產權的權利。」

對此，必勝客官方客服表示，對抄襲質疑並不知悉，合作情況以菜單頁面為準，相關問題已經記錄反映。

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