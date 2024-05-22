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社會 社會焦點 保障人權

殺人未遂犯竄逃北市4天！西門町商圈待9小時　成都路閒晃影片曝

記者邱中岳／台北報導

簡姓殺人未遂嫌犯19日從基隆的醫院逃脫，當天下午時分搭乘首都客運往台北市方向逃逸，於北市南京公寓公車站牌下車，徒步往台北車站前進，一路往萬華西門町走去；20日凌晨，他現身西門町成都路上，期間還找地方短暫休息，事後再轉往萬華區和平西路附近，也被監視器拍下蹤跡。

警方調查，39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，上身搭長袖方格紋襯衫，從醫院脫逃後一路沿著安一路往市區徒步逃逸，抵達市區又轉搭首都客運1579往台北市方向的客運離開基隆地區，於南京公寓站下車。

▲▼警方發現嫌犯曾在19日晚上至20日凌晨現身萬華西門町商圈，行經成都路一家KTV前面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現嫌犯曾在19日晚上至20日凌晨現身萬華西門町商圈，圖為他行經成都路一間KTV前。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，簡嫌19日晚上5時許出現在台北車站，一路幾乎都在走路，並沒有休息，晚間7時許出現在西門町一帶，手上還有拿飲料瓶，但他身上幾乎沒有錢，不排除是從撿拾別人棄置的飲料；20日凌晨0時許，簡男現身萬華西門町成都路上的KTV門口，他戴口罩、大搖大擺走在騎樓與人行道上，原本穿的紅色格子外套拿在手上，移動時雖有四處張望，但沒有引起他人注意。

簡男從KTV前穿越成都路到對面後就消失無蹤，根據警方掌握，簡直到20日凌晨4時許都在西門町商圈附近徘徊，換言之，他在當地一帶活動約9小時之久。

▲▼警方發現嫌犯曾在19日晚上至20日凌晨現身萬華西門町商圈，行經成都路一家KTV前面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲簡男從成都路一家KTV前方走過，穿越馬路後消失在監視器畫面裡。（圖／記者邱中岳翻攝）

由於簡男都以徒步方式移動，增加監視器調閱困難，北市警方出動40人鷹眼調帶小組，發現他在20日上午7時許，已經出現在萬華區和平西路一帶，並且鑽進小巷子、騎樓下企圖躲避監視器，目前警方加強盤查萬華地區他可能藏匿的處所。

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