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中央派李西河接警察局長　非蔣萬安希望人選！北市府證實：盼尊重溝通

▲▼ 蔣萬安市政總質詢。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北市警察局長張榮興升任警政署長後的遺缺，內政部長劉世芳提供給台北市長蔣萬安2個人選，分別為警專校長方仰寧、警政署副署長李西河，而蔣選擇方，結果警政署30日卻公告是由李西河接任。對此，台北市政府晚間回應，希望與中央決策者之間，能有彼此尊重的溝通過程。

面對警政署公告的李西河接任台北市警察局長人選，與蔣萬安選擇的方仰寧不同調，台北市政府30日晚間表示，不是對李西河有任何意見，雖說警政一條鞭，但仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

蔣萬安與劉世芳於27日通過電話，談台北市警察局長人事案，而劉給出了方仰寧、李西河這2人名單，依據過去慣例，儘管「警政一條鞭」，但中央仍會尊重地方決議。據了解，蔣萬安選擇的是方仰寧，因為看中對方曾當北市交通大隊長，加上也有台北市警察局相關經驗。不過，內政部警政署30日傍晚公告，由副署長李西河接任台北市警察局長。

內政部警政署指出，李西河為警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。不過，根據警政署資料顯示，李西河還曾任台南市警察局永康分局分局長、台南市警察局刑事警察大隊大隊長。

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