不用飛金門就買得到！「金門物產展」超人氣伴手禮一次滿足

▲「金門物產展」5/30(四)至6/11(二)正式開展。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）



消費中心／綜合報導

不用飛到金門就能買得到！豐原太平洋百貨一年一度的「金門物產展」5/30(四)至6/11(二)正式開展，開幕式特別邀請欣欣幼兒園小朋友穿上迷彩軍裝，表演小小士官舞動金門為活動揭開序曲，另外，開幕式準備的100份金喜小禮，也被排隊人潮領取一空，為期13天的金門展，特別「金」選六大必買伴手禮，金門超人氣伴手禮一次滿足！

▲開幕式特別邀請欣欣幼兒園小朋友穿上迷彩軍裝，表演小小士官舞動金門為活動揭開序曲。



「必買一」是享譽世界白酒之光金門高粱酒，2024甲辰龍年推出的年度「瓏時」磚紅厝和暖白霧，如歷金門四季之美，盡享金門高粱酒之醇，除了金門高粱酒之外，還有適合炎夏暢飲的金門啤酒。

▲「必買一」：享譽世界白酒之光金門高粱酒。



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「必買二」是金門人的甜點靈魂貢糖，入口即化和軟Q不黏牙的口感，現場還有買6送1的優惠；「必買三」是金門純淨水質搭配自然風乾的100%手工麵線，口感細滑不鹹又有嚼勁，每年都是婆婆媽媽大量購物的重點。

▲「必買二」：金門人的甜點靈魂貢糖。



▲「必買三」：金門純淨水質搭配自然風乾的100%手工麵線。



「必買四」是獨門烘培、肉汁濕潤的金門牛肉乾，其中肉角系列更是上班族抽屜必備的解饞零嘴；「必買五」是遠近馳名的金門砲彈鋼刀，彈頭的鋼鐵品質極佳，因此打造出來的菜刀特別鋒利、耐用且不易變形；「必買六」北有韓國高麗蔘、南有金門一條根，一條根系列商品肯定是久站久坐族不可錯過的放鬆舒緩必需品。

▲「必買四」：獨門烘培、肉汁濕潤的金門牛肉乾。



▲「必買五」：遠近馳名的金門砲彈鋼刀。



同期全館還有深受會員期待的限量卡友禮，活動期間當日滿3,000元即可兌換：首四日5/30(四)~6/2(日)超大容量漸層粉彩涼水壺2000ml、端午連假6/8(六)~6/10(一)花蓮新一代健康養生黑米600g，另外5/30(四)~6/11(二)於9F金門物產展當日消費滿500元，就有機會抽中金門5星級金湖飯店精緻湖景房住宿券價值11,880元，超多好康千萬不要錯過。

▼「必買六」：金門一條根，是久站久坐族不可錯過的放鬆舒緩必需品。

