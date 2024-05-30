海巡署陸海空大掃蕩　無人機、艦艇聯手地面部隊...全面查緝走私

▲▼ 海巡端節大掃蕩 維護岸海國境安全。（圖／海巡署第五巡防區指揮部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署第五巡防區指揮部為防範不肖人士走私農漁畜產品謀取不法利益，5月29日編組中部分署第四岸巡隊、偵防分署雲林查緝隊、嘉義查緝隊及艦隊分署第十三海巡隊，並聯合內政部警政署高雄港警總隊布袋港中隊等單位，針對雲嘉沿海地區實施「擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，強化岸際重點區域掃蕩及進出港漁船擴大執檢，以嚇阻走私犯罪及其它違法、違規等情事，展現維護海線治安之決心。

本次專案任務，重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業，並運用無人機及各項科技裝備，同時結合第十三海巡隊巡防艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚，損害我國漁民權益，彰顯海巡署強力打擊不法及維護漁權之執法能量，本次專案任務共計動員巡防艇1艇、汽車14部、機車13部、1架無人機及85員海巡同仁。

第五巡防區指揮部表示，時值端節前夕，是不法人士走私牟利的高峰期，希望藉由本次的擴大威力掃蕩行動，能有效嚇阻不法活動、打擊犯罪，另加強所轄商漁港安全檢查工作，防範不法趁隙進入國內，確保國人生命財產安全，在此呼籲民眾若有發現任何不法情事，均可撥打免費服務專線「118」向海巡署通報。另海巡署秉持「廉能是政府的核心價值」，為確保公務員依法行政，廉潔自持，若民眾發現貪瀆不法情事，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。