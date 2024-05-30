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AIT正式新聞稿未提「韓國瑜」　以「立法院領袖」統稱代替

▲▼美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）拜訪立法院長韓國瑜、立法院外交及國防委員會委員。（圖／立法院提供）

▲美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）拜訪立法院長韓國瑜、立法院外交及國防委員會委員。（圖／立法院提供）

記者陶本和／台北報導

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪團30日結束訪台行程，美國在台協會（AIT）依例發出新聞稿；不過耐人尋味的是，內文談及本次訪團會面官員時，未明確寫出「立法院長韓國瑜」，而是以「立法院領袖」統稱代替。若追溯上回新聞稿提及韓國瑜，可回推至AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）3月底訪台；而在去年（2023）麥考爾訪台時，新聞稿則列出時任立法院長游錫堃的全名。

立法院近來在藍白陣營合力推動下，順利三讀通過「國會改革」的相關法案；不過，此案也引起泛綠陣營，以及國內部分年輕人的不滿，並在立法院外發動「青鳥行動」，吸引約10萬抗議民眾聚集。

國會改革法案的三讀，以及青鳥行動吸引諸多國際媒體關注；最近，美國眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪問台灣，他在拜訪立法院長韓國瑜時也提及這次青鳥行動，他認為這是民主的展現，讓人民的聲音被聽見，不用擔心被報復，或是任何攻擊，可以看到台灣是民主的燈塔，認為這是力量的展現，不是軟弱。

在麥考爾結束在台灣的訪問行程後，AIT也依慣例發出新聞稿，不過耐人尋味的是，內文提及本次來台會見的高層官員，除了總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄之外，「立法院長韓國瑜」則僅以「立法院領袖」的統稱作為代替。

▼AIT去年（上圖）與今年（下圖），針對麥考爾訪台團的正式新聞稿比較。（圖／AIT網站）

▲▼AIT去年與今年，針對麥考爾訪台團的正式新聞稿。（圖／AIT網站）

事實上，AIT正式新聞稿過去是有提及韓國瑜的，今年3月底時，AIT主席羅森伯格訪問台灣，當時新聞稿明確點出「立法院長韓國瑜」，以及「立法院副院長江啟臣」。其新聞稿寫道，主席榮幸與橫跨不同光譜的政黨和民意代表領袖會面。

如果再將時序往前推，同樣是美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）的訪問團，他們在去年（2023年）4月份訪問台灣，當時AIT正式的新聞稿中，會面的時任高層官員，包括總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮，而立法院長游錫堃，則是有將其全名列出。

至於AIT這次為何只寫「立法院領袖」，未有進一步說明，但麥考爾訪團本次到立法院，除了拜訪韓國瑜之外，訪團也同步前往拜訪立法院外交及國防委員會的委員，並且擔任委員會「召委」的民進黨立委王定宇、國民黨立委馬文君，則是主要接待的民意代表。其新聞稿疑似是將立法院長、委員會召委，僅一起統稱為「立法院領袖」帶過。

▼美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）拜訪立法院長韓國瑜之外，也與立法院外交及國防委員會委員見面，而擔任「召委」的王定宇與馬文君則為主要接待民意代表。（圖／立法院提供）

▲▼美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）拜訪立法院長韓國瑜、立法院外交及國防委員會委員。（圖／立法院提供）

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