國內女跨男變更性別訴訟首勝　尼莫超開心：憑什麼一定要手術

▲跨性別男「尼莫」（中）提告爭取性別登記變更為男性，一審獲判勝訴，是國內女跨男爭取變更性別登記首勝 。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

記者黃哲民／台北報導

出生為女性、始終自認為男生的跨性別男「尼莫」，訴請北市信義區戶政事務所變更他的性別登記為男性，台北高等行政法院今（30日）判「尼莫」勝訴，雖仍可上訴，但已是國內跨性別男變更性別登記的首勝，「尼莫」今歡呼「我終於可以正大光明說我是男生了！」

「尼莫」受訪指出，今天的勝訴，除了開心自己能夠正式告訴大家：我是男生外，也很開心大家開始真正重視跨性別的不同，之前大家看到的是男跨女的部分，現在也讓大家知道還有女跨男的部分。

「尼莫」表示，不管跨男跨女，在這社會上生活都很不易，卻還要被身分證上的性別綁住時，真的會很OOXX，聽到別人叫著身分證上的性別時，真的是很刺耳，站起來又要接受別人的異樣眼光，然後感覺要一直不斷對不認識的人出櫃，那種感覺真是厭惡至極。

「尼莫」認為今天的勝訴，也是再度告訴大家「這是我們的權利，憑什麼需要法律來規定一定要手術才能更換性別？大家都在講求人權，那跨性別者的人權呢？」他強調，這次的勝訴真的是一個最棒的開始，「我很開心能夠與伴盟一起贏得這場戰役！」

「尼莫」於2022年6月間，向信義區戶政事務所申請變更性別登記為男性被拒，卡關主因是尚未接受俗稱的變性手術、不符法令規定，這讓原本女兒身但有顆男兒心的「尼莫」很沮喪，他因健康狀況不能做大手術，透過男性賀爾蒙治療已見效、外型就是男生，進出男廁毫無違和。

台灣伴侶權益推動聯盟組織義務律師團，2022年11月助「尼莫」提起行政訴訟爭取，主張性別認同為重要的基本人權，並提出精神科醫師認定「尼莫」患有「性別不安」的診斷證明、長期施用男性賀爾蒙的處方箋，「尼莫」也出庭完整陳述自己的故事，佐證「尼莫」自身已有穩定的男性性別認同。

此外，律師團提出國外對跨性別者的相關文獻，包括已有約50個國家或地區允許跨性別者「免術換證」，其中約20國更開放無需任何醫療證明或法院判決，就可自由換證。律師團指出，總統府人權諮詢委員會於2014年，已請內政部參考衛生福利部意見修改性別變更要件，內政部身為主管機關怠惰修法，至今仍要求須做變性手術的規定。

法官今判信義區戶政事務所應依「尼莫」的申請，將性別登記變更為男性，律師團成員謝孟釗等人聞訊欣喜，感謝法官理解跨性別者的生命處境，律師團成員許秀雯說台灣有九成跨性別者仍無法換證，日常生活常被冒犯、歧視，處處受苦，「我們將繼續努力，直到所有人的性別認同都得到平等的尊重」。

律師團成員潘天慶感慨社會仍充滿對跨性別者的敵意，恣意否定他人的性別認同，甚至惡意出櫃跨性別者，或用「惡意錯稱」的方式傷害跨性別者，「每看到一次我們都感到無比心痛」，本案判決肯定性別認同屬於憲法保障人性尊嚴、人格權核心，希望能夠還給當事人、以及所有的跨性別者應有的身分與尊嚴。

「尼莫」案是國內女跨男爭取變更性別登記勝訴首例，前次跨性別者挑戰成功的個案當事人，是男跨女的「小E」，2021年同樣由伴侶盟義務律師團協助提告，台北高等行政法院判「小E」勝訴，被告桃園大溪戶政事務所沒上訴，該案已確定，「小E」成功變更性別登記。