會車驚見路中間站1行人？駕駛「未禮讓挨罰6千」提告卻輸了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿昌（化名）去年10月間開車行經新北市某處路口，因為未禮讓行人被開罰罰鍰6000元，他不滿提出行政訴訟並強調，當時他與其他車輛會車，然後就看見行人站在路中間，當下無法確定行人是否要過馬路，並非故意不禮讓。但台北高等行政法院法官審理之後，認為事發當下阿昌的視線並未受到阻擋，最終未採信他的說詞，裁定駁回。

▲阿昌聲稱，當下不知道行人到底要不要過馬路，並非故意不禮讓。（示意圖／達志影像，非事發地點。）

判決書中記載，阿昌去年10月間開車行經新北市某路口，因為沒有禮讓斑馬線上的行人受到檢舉，因而被裁處罰鍰6000元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿昌不滿提出行政訴訟，他強調，事發地點車道狹小，而且人車共用車道，沒有號誌燈，行人被其他車輛擋住，他在會車結束之後才看見行人往中間一站，「我不確定他要不要過去，我認為我也有路權，並非不讓他先行通過。」

不過，台北市交通裁決所認為，阿昌聲稱行人過馬路時正在使用手機，但從檢舉影片中看來，並沒有發生這個狀況，而且當時行人已經在斑馬線上，不論現場有無交通指揮人員或號誌指示，駕駛都應該減速慢行並暫停讓行人先行通過，此案中阿昌違規事實明確，原處分應屬合法。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉人的行車記錄器畫面，確定阿昌行經斑馬線之前，視線未受阻擋，可以清楚看見行人正要穿越馬路，他卻沒有暫停禮讓，行為的確違規，他主張視線受阻、不知道行人是否要通過等說詞，難認可採。

此外，阿昌主張自己也有路權，但法官表示，道交條例第44條第2項、道安規則第103條第2項已有明文規定，車輛遇有行人穿越行人穿越道時，必須讓行人優先通過，故路權為行人所屬，最終不採信阿昌的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。