未手術「打官司女變男」成功首例　尼莫歡呼：終於可正大光明說

▲台灣出現首例未經變性手術，判准戶籍身分女變男的案例。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者郭玗潔／台北報導

跨性別男「尼莫」從小認為自己是男生，前往戶政事務所提出戶籍身分性別變更申請，但未經變性手術而遭到拒絕，隨後他提出行政訴訟，經台北高等行政法院審理，判「尼莫」勝訴，這也是台灣首例在沒有摘除原本性腺器官的情況下，仍將性別從女性變更為男性的案例。全案還可上訴。

在台灣若要變更性別申請，跨性別者需要經2位精神科專科醫師評估鑑定，並摘除男性性器官包含陰莖及睪丸，或女性性器官包括乳房、子宮、卵巢後，持診斷書到戶政機關申請才能受理。因條件嚴苛又需殘害身體，許多跨性別者因而無法變更性別，不過繼2021年有跨性別女未經變性手術，透過行政訴訟勝訴，成功申請戶籍身分登記變更後，今年首度出現跨性別男「尼莫」提告申請變更性別勝訴案例。若戶政事務所不再上訴，「尼莫」就能早日換證。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，「尼莫」於2022年6月間向台北市信義戶政事務所申請變更性別登記，遭戶所拒絕，再於同年7月間提起訴願後遭駁回，最後於同年12月初提起行政訴訟，前後經歷長達22個月的行政爭訟程序終於勝訴，讓「尼莫」開心歡呼：「我終於可以正大光明地說我是男生了！」

該案由聯盟律師團義務代理訴訟，一路陪同與協助多位跨性別者的許秀雯律師表示，因為內政部過時的強制手術要件，台灣有9成的跨性別者迄今無法換證，因此日常生活經常被冒犯、歧視、處處受苦，他們將繼續努力，直到所有人的性別認同都得到平等的尊重。