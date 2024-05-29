　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」　３步驟設定好忘記密碼不用怕

記者蘇晟彥／綜合報導

根據NCC年初公佈數據顯示，LINE為台灣人最習慣使用通訊軟體，但不少人常因為密碼繁多、更換手機時忘記等原因，造成帳號內容損失，對此，LINE官方 29日就提醒民眾儘早完成「LINE帳號健檢2.0」，當完成基本資訊設定後，在忘記密碼時就可以直接重新設定，或在更換新機時能更順暢。

▲▼

民眾可以透過3步驟完成LINE帳號健檢，在我的帳號中設定電話號碼、電子郵件照號及密碼三個資訊，不僅在日常遺失密碼時不必擔心，更換裝置時也會更順暢。若同步綁定Apple ID或Google帳號，讓LINE帳號更健全，操作方式如下：

「主頁」＞右上角齒輪圖示「設定」＞「我的帳號」>點選Apple/Google欄位內的「開始同步」

在綁定過後，下次只要 LINE App 重裝、轉移或換機，只要有同步Apple ID 或Google帳號的情況下，在 LINE 打開時點選「透過 Apple 繼續」或是「以Google帳號登入」即可免利用電話號碼登入，除了讓LINE帳號健全外，也是多一個便利的登入選擇。

※每組電話號碼與Email，只限設定在一個LINE帳號上，以確保您帳號的有效性。因此，千萬不要把電話號碼與Email「借」給別人綁定呦！
要確認LINE帳號所設定的Email，還可以登入進去，這樣在您忘記密碼時，才能到這個Email中設定新密碼。

▲▼ LINE

ET快訊
日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在找證據」
快訊／黃仁勳剛吃飽「又去寧夏夜市」！帶張忠謀、林百里吃蚵仔煎
反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%
晴空匯住戶含淚返家拿重要財物　新竹2殉職警消6／5聯合公祭
媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」
記得儲水！高雄11區周日起停水25小時
北市警官爆性侵女兒　慘遭停職

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」　３步驟設定好忘記密碼不用怕

家庭娛樂新趨勢！民調揭示7成以上民眾擁有智慧型電視　最在意三大關鍵功能

Apple全球開發者大會11日凌晨登場　AI應用成關注焦點

蘋果iPhone中國4月銷售躍增52%！　連2個月攀升

部落客爆料iPhone15、16實機比較照　鏡頭明顯突出、機身微加長

3G網路6月底關閉！NCC提醒：少「這設定」119都不能打

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

潔西卡私約王心凌教韓文：是祕密～　記者會搶答中文…擔心全身黑太兇

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」　３步驟設定好忘記密碼不用怕

家庭娛樂新趨勢！民調揭示7成以上民眾擁有智慧型電視　最在意三大關鍵功能

Apple全球開發者大會11日凌晨登場　AI應用成關注焦點

蘋果iPhone中國4月銷售躍增52%！　連2個月攀升

部落客爆料iPhone15、16實機比較照　鏡頭明顯突出、機身微加長

3G網路6月底關閉！NCC提醒：少「這設定」119都不能打

新北三芝水梯田嘉年華開跑　廣邀民眾下田手作吃美

新北三和國小挑戰3km路跑　校長陳紹賓：樂活健康愛家鄉

快訊／台南柳營蓮花池塘傳出釣客落水　南消潛水尋獲人已溺死

鬼門關前搶救更生人！更保臺北分會靠家庭力量救回癌症更生人

BMW Z4傳2026年停產！下一代「TOYOTA牛魔王」恐得獨自生產

台中「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈！每天限量20碗腳筋飯老饕不捨

36歲康利西冠7連敗後首勝　蟻人笑他「老得要死」幫取兩字怪綽號

丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！

凱迪拉克「XT4休旅車」2025年式又漲價！縮減至2車型標配主動安全

邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

3C家電熱門新聞

部落客爆料iPhone16、Pro實機照

3G網路6月底關台

民調揭示7成以上擁有智慧型電視

下班回家拒當洗碗工　家事達人有撇步

蘋果iPhone中國4月銷售躍增52%！　連2個月攀升

3G網路6月底關閉！少「這設定」119都不能打

Apple全球開發者大會11日凌晨登場

iOS 17.5.1更新後殘酷測試！　僅iPhone 13電池續航力進步

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

IG 新增 QR code 功能！　相機直接掃就可以互相追蹤

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

新竹勇消殉職　賴清德：努力提升救災安全

新竹勇消殉職　賴清德：努力提升救災安全

新竹市集合式住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職，身兼民進黨主席的總統賴清德今（29日）表示，他要向同仁及家屬表達慰問，中央政府會跟地方政府全力進行撫卹工作、協助家屬，並盼提升消防同仁的救災勤務安全。

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

34歲勇消剛買房　準備成家卻殉職

34歲勇消剛買房　準備成家卻殉職

平台車留軌道害區間車撞上　鐵道局提9改善：臨軌工程追求零事故

平台車留軌道害區間車撞上　鐵道局提9改善：臨軌工程追求零事故

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

關鍵字：

LINE帳號健檢密碼設定通訊軟體安全

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

昆凌2歲小女兒「做家事」！

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面