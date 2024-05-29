LINE官方狂推「帳號健檢2.0」　３步驟設定好忘記密碼不用怕

記者蘇晟彥／綜合報導

根據NCC年初公佈數據顯示，LINE為台灣人最習慣使用通訊軟體，但不少人常因為密碼繁多、更換手機時忘記等原因，造成帳號內容損失，對此，LINE官方 29日就提醒民眾儘早完成「LINE帳號健檢2.0」，當完成基本資訊設定後，在忘記密碼時就可以直接重新設定，或在更換新機時能更順暢。

民眾可以透過3步驟完成LINE帳號健檢，在我的帳號中設定電話號碼、電子郵件照號及密碼三個資訊，不僅在日常遺失密碼時不必擔心，更換裝置時也會更順暢。若同步綁定Apple ID或Google帳號，讓LINE帳號更健全，操作方式如下：

「主頁」＞右上角齒輪圖示「設定」＞「我的帳號」>點選Apple/Google欄位內的「開始同步」

在綁定過後，下次只要 LINE App 重裝、轉移或換機，只要有同步Apple ID 或Google帳號的情況下，在 LINE 打開時點選「透過 Apple 繼續」或是「以Google帳號登入」即可免利用電話號碼登入，除了讓LINE帳號健全外，也是多一個便利的登入選擇。

※每組電話號碼與Email，只限設定在一個LINE帳號上，以確保您帳號的有效性。因此，千萬不要把電話號碼與Email「借」給別人綁定呦！

※要確認LINE帳號所設定的Email，還可以登入進去，這樣在您忘記密碼時，才能到這個Email中設定新密碼。