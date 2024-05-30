韓國喊征服宇宙！　尹錫悅發誓：2045年登陸火星「插太極旗」

▲南韓政府5月27日新成立「宇宙航空廳」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年來積極重視宇宙航太領域的發展，本月27日更由中央政府成立部門「宇宙航空廳」，堪稱是韓國版的NASA。南韓總統尹錫悅今（30）日前往慶尚南道泗川市出席開廳儀式時，更表示政府未來20年內將在太空發展領域投入100兆韓元，預計2045年「登陸火星」插上太極旗（南韓國旗）。

根據《韓聯社》，尹錫悅30日前往慶尚南道泗川市，出席宇宙航空廳的開廳典禮，在現場致詞時表示，政府將推動「太空廣開土專案」，預計2045年登陸火星插上國旗，「向高句麗廣開土大王一樣，憑著不屈不撓的挑戰精神，前往其他國家無法到達的未知領域，勇敢挑戰、開天闢地，成為主導全球太空開發的先驅國家。」

▲尹錫悅30日出席宇宙航空廳開廳儀式，闡述他的宇宙夢。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅承諾，「至2027年以前，政府將擴大投入1兆5000億韓元預算，2045年以前投資合計共為100兆韓元，培育1000個宇宙航太相關企業、讓其中10個以上的企業成為全球宇宙產業的佼佼者。」

同時，尹錫悅還計畫將5月27日指定為「宇宙航空節」，邀請南韓所有民眾懷抱著開創宇宙的夢想，並以大航海時代做為比喻，提及開拓太空產業的重要性，「從15世紀延續至17世紀的大航海時代，對於人類歷史而言是具有非常大變革的時期，而我們眼前的宇宙時代，其實就和大航海時代一樣。」

▲尹錫悅計畫，2045年南韓可以登陸火星、插上太極旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅繼續闡述征服宇宙夢，「就像500年前的人類開拓大海、締造新的歷史，如今我們開拓宇宙新航路、展開新時代。大航海時代衍生出全球最初的國際法，成為如今全球的標準，而在開拓宇宙的時代，我們必須主導開拓太空的先鋒。」

尹錫悅更表示，「宇宙航太技術是所有最尖端科學技術的集合體，是未來最強大的成長動力，預估2040年宇宙航太產業市場規模可以達到3400兆韓元，市場將爆發性地大幅成長。」