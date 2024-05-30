　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

▲市長阿庫雷44年前不小心偷走毛巾。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

巴西99歲前市長阿庫雷（Nahim Alcure）在1980年的一次旅行期間，不慎將印有科拉蒂納廣場酒店（Plaza HotelColatina）的毛巾帶回家，並直到44年後的最近才發現這個錯誤。阿庫雷為償還44年前的錯誤，親自跋涉180公里將毛巾送回酒店。

綜合外媒報導，曾在1967年至1971年擔任伊烏納（Iúna）市長的阿庫雷，當年帶著準備參加法律入學考試的兒子，一起入住廣場酒店1星期，但直到最近才從行李箱裡找到誤拿的飯店毛巾。

阿庫雷透露，這些年搬過好幾次家，但都不知道放在枕頭套裡的酒店毛巾的存在，「當它重新出現時，我就決定要歸還」。且就像命中注定般，阿庫雷雖搬過幾次家，不過都住在伊烏納市內，44年前帶兒子到廣場酒店的他，44年後則由兒子載他去「贖罪」。

前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

▲阿庫雷在兒子、兒媳的陪伴下回飯店歸還毛巾。（圖／翻攝自X）

當酒店員工收下毛巾時，阿庫雷終於鬆一口氣，「我覺得卸下肩膀上的擔子了」，並對員工欣賞他的舉動、堅持拍照感到有些驚訝，阿庫雷強調，誠實是一種美德，歸還毛巾只是盡到誠實的責任。

酒店則用將毛巾裱框放在入口展示方式，回應阿庫雷的暖舉，酒店表示，阿庫雷不是故意偷走毛巾，過去有人拿走毛巾或床單，卻從未有人歸還，「他的誠實是非常罕見的美德」。

延伸閱讀
花2元買炒股課程　他加入群組「5天被騙2300萬」
夭折兒「33年後一家團圓」！死而復生之謎竟是「他」搞鬼
別當白目人！最晚幾點傳LINE「不算打擾」？　調查結果出爐

ET快訊
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇
快訊／花蓮今連2地震！　氣象署：都是0403餘震
超狂女騎士「國道連飆130km」！穿越警方攔截點　橫跨4縣市
8+9被逼吞屎、麵包蟲！虐死丟路邊　10嫌犯案原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本爆槍擊案「男嫌在逃中」！持槍勒索計程車　司機腹部中彈

4未成年男化身恐怖惡狼！少女遭拖操場　光天化日下「當眾硬上」

北韓屎攻後狂射飛彈、干擾GPS！南韓急召國安會議　日相岸田譴責

快訊／遊日注意！艾維尼加速　日本關東明迎「狂風暴雨」

前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

以色列國安顧問：加薩戰爭將「持續到年底」　

美援M1艾布蘭戰車弱點曝！　烏軍怨「難擋現代武器」：成俄軍標靶

快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

美色情按摩店紅牌竟是「中國大媽」　警查6個月：回頭客超多

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

日本爆槍擊案「男嫌在逃中」！持槍勒索計程車　司機腹部中彈

4未成年男化身恐怖惡狼！少女遭拖操場　光天化日下「當眾硬上」

北韓屎攻後狂射飛彈、干擾GPS！南韓急召國安會議　日相岸田譴責

快訊／遊日注意！艾維尼加速　日本關東明迎「狂風暴雨」

前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

以色列國安顧問：加薩戰爭將「持續到年底」　

美援M1艾布蘭戰車弱點曝！　烏軍怨「難擋現代武器」：成俄軍標靶

快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

美色情按摩店紅牌竟是「中國大媽」　警查6個月：回頭客超多

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

嘉里大榮股利2.6元　汐止與前鎮物流中心啟用業績估兩位數成長

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

強化防災應變　消防署與南消合辦協勤民力資訊智慧管理系統教育訓練

CITIZEN雙錶圈之間有3顆滑動鑽　花卉女錶甜美取勝

「只說不答」黨內爆反彈　傅崐萁滅火：修法後賴清德就要依規定

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

連3震！公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

新光金嫁中信金？　金管會彭金隆：密切關注

欠2百萬所得稅一拖17年　屏東執行分署6／4拍賣他蛋白區建地

澎湖潛水遇鯨鯊伴遊　業者讚：看過最大的

國際熱門新聞

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

北韓空飄百顆「糞便氣球」　金與正：向南韓鬼怪送禮

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將靠OnlyFans翻身

即／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死

醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

輝達逼近蘋果　黃仁勳身價達1000億美元

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

色情按摩店紅牌竟是中國大媽　回頭客超多

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

快訊／南韓軍方：北韓至少發射10枚彈道飛彈

「斐濟水」驗出錳與3種細菌　緊急召回190萬瓶

京都祇園「小袖小路」設禁令　擅入罰1萬日圓

即／遊日注意！艾維尼加速　關東明迎暴雨

以色列政府內鬨　參謀總長嗆納坦雅胡「徹底失敗」

更多熱門

相關新聞

300億！　巴西買12架黑鷹直升機

300億！　巴西買12架黑鷹直升機

美國國家安全合作局（DSCA）24日公布一項軍售案，將出售12架黑鷹UH-60M黑鷹直升機給巴西，機體與相關裝備總價高達9.5億美元（約304億台幣）。

已婚少婦「愛上養子」她分手竟崩潰殺人

已婚少婦「愛上養子」她分手竟崩潰殺人

健美選手打死妻　8根肋骨骨折竟謊稱摔下樓

健美選手打死妻　8根肋骨骨折竟謊稱摔下樓

菲律賓華裔女市長疑為共諜　當選前身分成謎

菲律賓華裔女市長疑為共諜　當選前身分成謎

狂打500電話1300簡訊　正妹跟騷醫生5年被捕

狂打500電話1300簡訊　正妹跟騷醫生5年被捕

關鍵字：

巴西市長阿庫雷毛巾誠實

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面