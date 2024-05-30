前市長誤偷毛巾「44年後親自歸還」　飯店超感動裱框展示

▲市長阿庫雷44年前不小心偷走毛巾。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

巴西99歲前市長阿庫雷（Nahim Alcure）在1980年的一次旅行期間，不慎將印有科拉蒂納廣場酒店（Plaza HotelColatina）的毛巾帶回家，並直到44年後的最近才發現這個錯誤。阿庫雷為償還44年前的錯誤，親自跋涉180公里將毛巾送回酒店。

綜合外媒報導，曾在1967年至1971年擔任伊烏納（Iúna）市長的阿庫雷，當年帶著準備參加法律入學考試的兒子，一起入住廣場酒店1星期，但直到最近才從行李箱裡找到誤拿的飯店毛巾。

阿庫雷透露，這些年搬過好幾次家，但都不知道放在枕頭套裡的酒店毛巾的存在，「當它重新出現時，我就決定要歸還」。且就像命中注定般，阿庫雷雖搬過幾次家，不過都住在伊烏納市內，44年前帶兒子到廣場酒店的他，44年後則由兒子載他去「贖罪」。

▲阿庫雷在兒子、兒媳的陪伴下回飯店歸還毛巾。（圖／翻攝自X）



當酒店員工收下毛巾時，阿庫雷終於鬆一口氣，「我覺得卸下肩膀上的擔子了」，並對員工欣賞他的舉動、堅持拍照感到有些驚訝，阿庫雷強調，誠實是一種美德，歸還毛巾只是盡到誠實的責任。

酒店則用將毛巾裱框放在入口展示方式，回應阿庫雷的暖舉，酒店表示，阿庫雷不是故意偷走毛巾，過去有人拿走毛巾或床單，卻從未有人歸還，「他的誠實是非常罕見的美德」。

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