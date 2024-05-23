已婚少婦「愛上養子」　禁斷母子戀分手崩潰！她狠心槍殺射後腦杓

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已婚少婦「愛上養子」　禁斷母子戀分手崩潰！她狠心槍殺射擊後腦杓

▲▼29歲繼母潔西卡（Jessyka Barbosa Sampaio）涉嫌殺害她的22歲繼子，犯案動機疑似是母子不倫戀鬧分手。（圖／翻攝自X）

▲巴西29歲女子潔西卡涉嫌殺害她的22歲養子，犯案動機疑似是「母子不倫戀」鬧分手。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一名男子從14歲起就被一對夫妻撫養，雖然沒有正式收養，但感情就像真正的家人一樣，不過他卻意外和養母發展出禁忌的母子戀。直到男子22歲時提出想要自己搬出去住，但無法接受分手的養母竟然從他背後開槍，導致他後腦杓中彈死亡。

▲▼29歲繼母潔西卡（Jessyka Barbosa Sampaio）涉嫌殺害她的22歲繼子，犯案動機疑似是母子不倫戀鬧分手。（圖／翻攝自X）

▲潔西卡近日被警方逮捕並拘留。（圖／翻攝自X）

根據英國鏡報、巴西自由報（O Liberal）報導，這起事件3月1日發生在巴西帕拉州（Pará）城鎮馬拉巴（Marabá），最初外界都以為這是一起槍枝意外走火的悲劇，然而，如今檢方懷疑是29歲養母潔西卡（Jessyka Barbosa Sampaio）涉嫌殺害她的22歲養子山謬爾（Samuel Alves dos Reis Cavalcante）。

報導稱，山謬爾10多歲年少離家，14歲時遇上了潔西卡的丈夫，對方不但承諾給他一份陶瓷業的工作，還好心收留了他，於是山謬爾就這樣開始與潔西卡夫婦同住一屋簷下，一家人感情就像是養子和養父母般深厚，但沒有正式辦理收養，山謬爾多年來也一直和老家的生母保持聯繫。

檢方發布預防性逮捕令後，警方15日將潔西卡逮捕歸案，並將她拘留在馬拉巴當地的女性戒護安置中心等候開庭審理。潔西卡起初宣稱，山謬爾在保養獵槍時不慎擦槍走火。但警方發現，中彈位置是在後腦杓，更像是遭人行刑式槍殺，追查通聯紀錄等資料後，竟然發現山謬爾和繼母之間早已發展出不倫戀。

警方推論認為，今年22歲的山謬爾提出想要自己搬出去住，已經愛上養子的潔西卡無法接受他要離家，情緒開始變得歇斯底里，因此開槍射殺山謬爾。案發3天後山謬爾的生母也從農村老家千里迢迢趕來馬拉巴，將為死去的兒子討回公道。

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