交往時沒同居！她婚後見「老公真面目」後悔了　網看傻：太可怕

▲原PO婚後才知老公的衛生習慣不佳。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「沒有一起生活過，永遠不知道他的真實脾氣是什麼。」一名女網友發文表示，她和「歷任男友」都曾同居過，但卻沒和老公在婚前同住後，所以她一直到婚後才得知，原來老公的生活習慣、三觀很奇特，「真心建議必須婚前同居，不然真的會後悔！」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，「真心建議必須婚前同居，不然真的會後悔！」她透露自己過去和歷任男友都有同居過，但只有「老公」沒有一起生活過，所以婚前實在不知道對方真實的脾氣、三觀和生活習慣。

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原PO表示，她一直到婚後，才知道老公可以不洗澡就直接鑽到被窩睡覺、一年刷不到5次牙、可以好幾天不洗澡。她也補充道，「你們在出去約會時，難道都不會先打扮打扮嗎？不就是約會前都清潔了，才會無法發現啊！才會說必須要婚前同居不是嗎？」

貼文曝光後，不少網友都留言討論道，「好可怕的不刷牙、沒洗澡」、「刷牙跟洗澡真的太可怕了」、「不刷牙真的不行欸」、「先結婚也能離婚啊」、「學他啊，看你們誰先受不了」、「你真的沒聽過，同居是一切幻滅的開始」、「有沒有一種可能，就是因為沒同居，才會走上婚姻」、「分房睡覺吧，忍耐久了也是會爆發的」。

也有網友質疑，「1年刷不到5次牙早爛光了吧？感覺你編得太誇張欸！」不過底下就有不少網友直呼，「真的有這種人（同事的前女友）」、「嗯......真的是有不刷牙的」、「我朋友的小孩就是這樣啊，你不叫他刷他根本就不刷」、「真的有這種人，都不刷牙，牙齒還比我們天天刷牙的人還好」。