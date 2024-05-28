更保花蓮分會中的聚寶盆「小小愛心會」紀念已故更保輔導員

▲更生保護會花蓮分會「小小愛心會」，每年均固定捐贈米糧，紀念已故記者祝務耕。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會花蓮分會有一個奇特的聚寶盆，15年來持續供應貧困更生案家，這就是23年前由當地媒體記者組成的「小小愛心會」。當時某媒體記者、更生輔導員祝務耕，協助連結各地資源，將物資送到需要的案家，幫助不少人；如今祝務耕已經離世，但他留下的精神，至今仍感動許多人。

這個更保花蓮分會的聚寶盆、更保關懷小站，魔法從未消失，15年來供應貧困更生案家，每月至分會領取米糧等服務。稱它為聚寶盆的原因起源於從第一筆的物資幾乎都是來自十方善心人士。其中有一個特別的魔法來源，是在2011時由花蓮地區媒體記者組成「小小愛心會」，小小愛心會強調是助弱扶傾，所以成立不久，也號召更多社會各階層人士加入這個團體，每人每月五百元積沙成塔，固定捐米扶助近貧更生家庭，「小小愛心會」行善腳步遍及花蓮各鄉鎮市及社團。

「小小愛心會」是2010年12月新招募的更生輔導員祝務耕（記者）主動協助更保連結到的資源，因為需要幫助的更生弱勢家庭不計其數，所以每個單位採輪流方式取得物資資源。但更保花蓮分會自2014年起，每逢3、4月間皆會接獲捐贈米糧的訊息。

小小愛心會發起人游琇錦女士表示，每年固定捐贈物資給花蓮分會是為了紀念已故東方報記者祝務耕（也是小小愛心會的成員），祝務耕生前積極參與更生保護工作，對更生人相當關切。2014年3月祝務耕離世後，「小小愛心會」都會記得這個特別的日子及約定，繼續在這個月份將米送到花蓮分會，繼續幫助這群需要幫助的更生朋友。

更保花蓮分會主委黃淑珠回憶當時祝務耕採訪的路線是司法警政，同是更生輔導員身分的他，長年協助更生人開啟人生道路，輔導更生人回到正軌。因此，祝務耕盼望能有更多團體來幫助更生人。而發起人游琇錦女士也提到，每年在此月份捐贈白米，藉此紀念祝務耕與感念他過去的付出與生前愛的結緣。游琇錦女士總說：在天堂的祝大哥，今天同樣留了個位置給您喔！

對於更生輔導員祝務耕長期投入更保關懷社會工作行列，尋求社會各階層資源團體來協助更生人，深入偏鄉社區，讓他們回到正軌，更保花蓮分會陽光團隊迄今仍感謝他，藉由「小小愛心」傳遞對更保永不止息的愛，也謝謝所有小小愛心會的成員們讓弱勢族群也能感受人間溫暖。

▼更生保護會花蓮分會「小小愛心會」。（圖／臺灣更生保護會提供）

