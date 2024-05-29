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創立以來首次罷工！南韓三星電子薪資談判破裂　工會抗議資方藐視

▲▼南韓三星電子勞資雙方薪資談判決裂，工會在總部大樓抗議、宣告投入罷工。（圖／VCG）

▲三星電子勞資雙方薪資談判決裂，工會在總部大樓抗議、宣告投入罷工。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子恐將迎來創立以來，首次由工會發起的大罷工！三星電子內最大的工會組織「全國三星電子勞動組合」從今年1月起，便要求資方調薪，然而勞資談判最終卻仍於3月破滅，因此研擬從6月起將分階段發起罷工。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，三星電子內最大的工會組織「全國三星電子勞動組合」今（29）日上午在首爾特別市瑞草區三星電子總部大樓前，召開記者會抗議資方長期以來藐視工會的態度，預計從6月7日起開始投入罷工程序，工會成員將在同一天放特休假。據悉，昨（28）日勞資雙方進行薪資談判，最終談判破局。

三星電子在南韓總共有12萬5000多名員工，其中最大的工會組織「全國三星電子勞動組合」擁有2萬8400多名成員，占全體總員工數的比例達22%。

報導指出，去年一整年全球半導體業界景氣不佳，因此三星電子旗下的「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS部門）創下14兆8800億韓元（約新台幣3521億6570萬4000元）的虧損。

工會委員長孫宇牧（音譯）表示，「28日抱著相當大的期盼，和資方針對薪資談判展開交涉，然而資方最後拒絕勞方要求、離開談判會場。原先三星副社長代表資方作為交涉委員，然而最後資方卻僅以商務作為談判代表委員，這個決定顯然是藐視工會。」

工會副委員長李賢國（音譯）則表示，「首次嘗試進行的罷工雖然可能會面臨失敗，但將會分階段進行，最後朝向我們所希望的『總罷工』邁進。預計未來罷工的方式，將不會僅限於使用特休，而是透過多個行動進行。」

工會甚至租來遊覽車停靠在三星電子總部大樓前，抗議行動長達24小時，車窗掛上「無法再忍受打壓勞工、打壓工會」等字句的橫幅。

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