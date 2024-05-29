碼頭全裸活春宮！小情侶忘情激戰　警察一來「女當場跳海」

▲ 拉佐在碼頭公然做愛，看見警察當場跳海。（圖／翻攝自那不勒斯市官網、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州發生一起離譜事件，一對年輕男女光天化日之下在公共碼頭全裸上演活春宮，絲毫不顧在海邊遊玩的孩童，被警方逮個正著，未料女子情急之下竟當場跳入海中，不過上岸後馬上被捕。

根據《紐約郵報》，佛州那不勒斯（Naples）警方27日下午接獲多起民眾報案，稱有一對男女在那不勒斯碼頭（Naples Pier）上鎖的大門外公然做愛，員警趕抵時，23歲男子維斯特菲爾德（Zadok Westfield）和20歲女子拉佐（Allyssia Razo）還在現場忘情激戰。

▲ 兩人被控非法入侵及擾亂治安。（圖／翻攝自臉書）

他們看見警察時嚇得趕緊想穿上衣服，當員警命令兩人待在原地不動時，拉佐竟走到碼頭邊一躍而下，企圖逃避警方追捕；維斯特菲爾德則是留在現場，向警方供稱他們本來打算跳水，最後卻變成在碼頭上做愛，而拉佐一上岸就被海灘巡邏隊員帶走。

歷史悠久的那不勒斯碼頭自2022年被颶風嚴重破壞以來，僅對部分遊客開放。一名目擊者向警方指出，她當時正帶著4個7歲到15歲的孩子一起在海邊玩，卻看見兩人在公共場所全裸，孩子們還好奇問她「他們在做什麼」。

維斯特菲爾德和拉佐都被控非法入侵及擾亂治安，拉佐還涉嫌非暴力拒捕，兩人皆被拘留後保釋。