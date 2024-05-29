中國總理李強「竄訪」首爾　北韓發表聲明宣洩不滿：嚴重干涉內政

▲尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上發表聯合聲明。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強27日在首爾召開峰會，會後公開三國聯合聲明，其中內文包括促成韓半島（朝鮮半島）無核化，引發北韓（朝鮮）強烈不滿。北韓透過外務省發表聲明，痛批中日韓峰會的行徑「嚴重干涉內政」，對於中國抱持的不滿表露無遺。

根據《韓聯社》，針對中國、日本、南韓三國在會後發表聯合聲明，北韓外務省發言人27日下午6時透過官媒朝中社發表談話，雖然內文還是大篇幅集中攻擊南韓，同時試圖離間韓日、韓中關係，但針對聯合聲明強調「推動無核化」，仍舊以「赤裸裸的內政干涉」的描述強力譴責，迂迴轉達對於北京當局的不滿。

南韓統一部關係人士分析，北韓外務省透過發言人發表談話的方式，針對中國出席峰會一是公開表達不滿，可以說是較為罕見的案例，「北韓似乎採取迂迴的方式間接表達對於中國的不滿」。

北韓外務省發言人在談話中並未明確指出「中日韓首腦會談」或任何某一特定國家，僅針對推動無核化的議題表示，「無論是誰在無核化議題上說教......（中略），我方將視為最為嚴重的侵害主權行為。」

南韓外交部發言人任洙奭在記者會上表示，「這代表此次韓日中領導人會議共同宣言的內容別具意義。從過去以來，多數的聯合國安理會決議皆可證實，北韓放棄核武、達成完全的無核化，是國際社會全體的共識和一致的目標。」

南韓統一部也發現，此次北韓透過「外務省發言人」這個窗口發表談話，而上一次透過外務省針對南韓議題發表聲明，則是去年7月平壤當局駁回南韓現代集團會長玄貞恩的訪問北韓申請，顯示北韓已然改為採取「兩國論」路線。