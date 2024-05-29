　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國總理李強「竄訪」首爾　北韓發表聲明宣洩不滿：嚴重干涉內政

▲▼尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上通過聯合聲明。（圖／路透）

▲尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上發表聯合聲明。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強27日在首爾召開峰會，會後公開三國聯合聲明，其中內文包括促成韓半島（朝鮮半島）無核化，引發北韓（朝鮮）強烈不滿。北韓透過外務省發表聲明，痛批中日韓峰會的行徑「嚴重干涉內政」，對於中國抱持的不滿表露無遺。

根據《韓聯社》，針對中國、日本、南韓三國在會後發表聯合聲明，北韓外務省發言人27日下午6時透過官媒朝中社發表談話，雖然內文還是大篇幅集中攻擊南韓，同時試圖離間韓日、韓中關係，但針對聯合聲明強調「推動無核化」，仍舊以「赤裸裸的內政干涉」的描述強力譴責，迂迴轉達對於北京當局的不滿。

南韓統一部關係人士分析，北韓外務省透過發言人發表談話的方式，針對中國出席峰會一是公開表達不滿，可以說是較為罕見的案例，「北韓似乎採取迂迴的方式間接表達對於中國的不滿」。

北韓外務省發言人在談話中並未明確指出「中日韓首腦會談」或任何某一特定國家，僅針對推動無核化的議題表示，「無論是誰在無核化議題上說教......（中略），我方將視為最為嚴重的侵害主權行為。」

南韓外交部發言人任洙奭在記者會上表示，「這代表此次韓日中領導人會議共同宣言的內容別具意義。從過去以來，多數的聯合國安理會決議皆可證實，北韓放棄核武、達成完全的無核化，是國際社會全體的共識和一致的目標。」

南韓統一部也發現，此次北韓透過「外務省發言人」這個窗口發表談話，而上一次透過外務省針對南韓議題發表聲明，則是去年7月平壤當局駁回南韓現代集團會長玄貞恩的訪問北韓申請，顯示北韓已然改為採取「兩國論」路線。

ET快訊
快訊／Joeman、蕾菈持毒　寫悔過書獲緩起訴
不是鼻咽癌…何厚華死因曝光！熊美玲不捨淚崩
爸媽都不在！14歲國三生白天會考　晚上街頭乞食
大蛇丸半年狂甩31kg！　飲控菜單全公開
妻「不堪良心譴責」　雇主棄屍全案曝光
黃仁勳現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場
康康過去年賺6000萬！　新節目酬勞降一半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

長髮妹火車上熱舞「抖乳搖臀」太性感？　印度當局要查了

北韓農村餓壞！三餐只能「到深山啃草」解決　庶民讚不會中毒最香

偷採1顆甜瓜！　印度4歲女童遭農民私刑「石頭砸頭」活活打死

蒼蠅飛進「女主播嘴巴」！她播報中秒吞下　超專業畫面曝

歐霸、歐膩不「婚」頭！？　政府憂：結婚率連兩個月持續下滑

耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了　現場畫面曝：正在下沉

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

長髮妹火車上熱舞「抖乳搖臀」太性感？　印度當局要查了

北韓農村餓壞！三餐只能「到深山啃草」解決　庶民讚不會中毒最香

偷採1顆甜瓜！　印度4歲女童遭農民私刑「石頭砸頭」活活打死

蒼蠅飛進「女主播嘴巴」！她播報中秒吞下　超專業畫面曝

歐霸、歐膩不「婚」頭！？　政府憂：結婚率連兩個月持續下滑

耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了　現場畫面曝：正在下沉

謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

女主播搭機求乘客別吃花生　被機長踢下機

亂流拋飛空服員「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

衛星影像　巴紐山崩面積4座足球場

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

Fed放鷹道瓊跌逾200點　輝達漲近7%

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」

準備性愛激戰！女嘲笑鮮肉無法勃起被殺

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

台灣人免簽入境泰國　6月起可留60天

更多熱門

相關新聞

韓三星電子薪資談判破裂　工會首度發起罷工

韓三星電子薪資談判破裂　工會首度發起罷工

南韓三星電子恐將迎來創立以來，首次由工會發起的大罷工！三星電子最大的工會組織「全國三星電子勞動組合」從今年1月起，便要求資方調薪，然而勞資談判最終卻仍於3月破滅，因此研擬從6月起將分階段發起罷工。

遊沖繩注意！　女吃生魚片食物中毒

遊沖繩注意！　女吃生魚片食物中毒

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」

韓菜鳥兵遭體罰虐死！橫紋肌溶解症高燒40度

韓菜鳥兵遭體罰虐死！橫紋肌溶解症高燒40度

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮無核化

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

快訊／六月發聲回應婚變李易！

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

郭書瑤首露面「落淚道歉」

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

昆凌2歲小女兒「做家事」！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面