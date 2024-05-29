澎湖端午大紅包！「每人5千」2萬長者受惠　總共發出近億元

▲澎湖縣政府發放端午敬老禮金5000元 。（圖／澎湖縣政府提供）

記者吳佩蓁／澎湖報導

澎湖縣昨（28日）發放端午敬老禮金，全縣符合資格的65歲以上長者有1萬9975人，每人可領5000元，讓澎湖一年三節敬老年金達1萬5000元。昨日縣長陳光復與議長陳毓仁前往視察禮金發放作業情形，並感謝第一線同仁的辛勞，對於長者照護不遺餘力。

陳光復表示，澎湖已邁入高齡化社會，縣府對於長者的照護非常重視，尤其在社會福利上，澎湖65歲以上長者，一年三節共可領到敬老禮金1萬5000元。另外縣府還提供長者裝置假牙補助(全口5萬元、半口2萬5000元)，再搭配各項老人服務照顧，例如，老人共餐、居家服務、交通接送、社區照顧關懷據點等，只為能夠讓居住在本縣的長者能夠過得健康、住的快樂。

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陳光復指出，今年度端午敬老平安禮金共計發放9987萬5000元，有1萬9975位長者受惠。此外，為落實推動身心障礙福利服務工作，對於身心障礙者端午節慰問金每人發放3000元，並將自6月4日起委託各金融機構以轉帳方式發放。

縣府社會處表示，凡設籍本縣滿3年以上之65歲以上長者（民國48年6月10日前出生者），每人可領5000元。發放日期從5月28日起至7月10日止，期間長者若不在澎可委由親屬親洽各村(里)長領取，另未及於發放期間領取者，補發日期從7月11日起至7月17日止，請各鄉親注意發放及補領期程，逾期縣府不再辦理補發事宜。

▲澎湖端午敬老禮金共計發放近1億元，約2萬人受惠。（圖／澎湖縣政府提供）