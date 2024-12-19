前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友：不干你們的事

▲長髮哥許瑞顯。（圖／記者許權毅攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中捷隨機砍人案中，英勇奪刀的「長髮哥」許瑞顯一戰成名，然而爆紅後卻與女友感情生變，甚至曝光「未刪私密照」的細節。對此，長髮哥也還原情況並說，「謝謝大家的關心，這真的不干你們屁事」。

據悉，「長髮哥」許瑞顯的女友在中捷隨機砍人時，截圖兩人的訊息PO網，引起許多網友留言關注，當時不少人酸說「有空發文不去看男友」。對此，長髮哥也發文護愛，馬上幫女友說話，然而長髮哥19日突然發文稱兩人前陣子和平分手。

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女方近日在Threads發文表示，「目前已經分手一陣子了，如果想看相關貼文的人可以退追蹤了。只能說捷運的事件大大改變了他的人生，也改變了我們之間感情的聯繫，祝福他能找到更好的對象。」

「長髮哥」許瑞顯也轉發前女友的貼文說，「洪先生這一刀砍傷的不只是我的臉，碎的不只是我的顴骨，還有我的愛情」，透露與前女友交往近4年，雙方心中都有些芥蒂與認知上的差異，「我單身哥布林哭哭感恩，然後也沒有瓜可以吃感恩。」

▲前女友曝長髮哥爆紅後的情況。（圖／翻攝Threads）



消息曝光後，許多網友猜測分手原因，有網友留言詢問女方，「好奇這個事件如何大大改變他的人生」。女方表示，「簡單來說就是得到了很多自信、認識了許多人，交友圈變得更廣闊了」。

此外，有網友問「其實很好奇大家都是在什麼樣的瞬間決定放棄一段感情的」。女方則說，「傳訊息要求刪除以前拍的私密照，對方答應了妳說『謝謝寶貝，最愛你了』，下次見面問起又說其實我還沒刪呢，那刻起什麼也都不相信了」，雖未提長髮哥，但網友看完也非常傻眼。

▲女方曝分手，對方未立刻刪除私密照。（圖／翻攝Threads）



針對「未刪私密照」一事，長髮哥事後也發文表示，「關於私密照片的事情，都是在剛交往1、2年時的事。當時都有經過雙方同意，我也很注重安全只放在固定不帶出門不上網的裝置。關於刪除的部分詳情則是，她希望我刪除，我表示同意。我們並沒有確認何時刪除，我心裡默認下次見面時一起刪除讓女方安心，女方心裡默認我應該當下立馬刪除，因此產生代溝與不信任，沒能讓女方安心是我的疏忽，但實際上也是找時間一起刪除了」。

長髮哥在文末表示，「謝謝大家的關心，這真的不干你們屁事，不要整天探別人隱私，什麼都不知道在那邊煽風點火，以為自己很注重這件事，實際上只是製造混亂」，然而目前該文已被長髮哥刪除。

▼長髮哥回應如下。（圖／翻攝Threads）

