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跟團玩日本「景點在整修」旅行社卻硬要排　他傻：跟鷹架拍照？

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO分享跟團旅遊的經驗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，由於日本地鐵方便，不少人都選擇自由行，一名網友表示，去了日本5次，有跟團也有自由行，深深感受到兩者的差異，跟團會被帶到很奇妙的點，明明五重塔在整修，但旅行社卻堅持排進行程，「跟鷹架拍照？」還浪費時間走了一大段積雪的路。

有網友在PTT發文，「日本跟團行程是如何安排？」遊歷日本5次，即將展開第6次的旅程，有跟團也有自助遊的經驗，深深體會到兩者的差異。參加旅行團，有時會被帶到一些很奇妙的地方，他回憶參加東北團時，去看五重塔、黑羽山，當時正值積雪，走了一段路才看到五重塔，卻發現正在整修。

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他質疑，「旅行社行程安排80%知道整修，為啥還要帶去？未整修前真的美，結果去那邊跟鷹架拍照？」如果是自由行，就可以事先查好休息日、整修時間，不會白跑一趟。

他也提到參加北海道團時，被帶去修女院吃冰淇淋，「這冰淇淋有名程度，可以說是到處都有了，為什麼還要拉車拉這麼遠，塞這個行程？」認為如果不常去日本，又想去交通不易到達的地方，跟團絕對取勝，「不過很常出去的話，就自己多做功課好一點」。

貼文曝光，掀起網友討論，「不想自己動腦就跟團，沒有動腦就惦惦跟著走阿」、「有些人出國只是放鬆，其實沒特別想去什麼地方，就算是拉車在車上放空也很享受」、「出國不就是去沒去過的地方」、「我們自助去看山口琉璃光寺廟五重塔，還是看到鷹架，還有姬路城平成大整修，也是全包起來的狀態，但還是很開心，有時候去整修中景點也蠻不錯的，可以看整修中版本」。

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