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東區麵店老闆「霸氣列算式」槓奧客！一碗肉燥乾麵虧15.9元

▲老闆用海報表達背後辛酸。（圖／翻攝自PTT）

▲老闆用海報表達背後辛酸。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

近年物價不斷上漲，外食也跟著變貴。台北東區一位麵店老闆在店裡貼出大海報，直球對決嫌貴的客人，除了透露背後成本外，更心酸表示「我幾乎是靠湯和小菜在活！」

網友在PTT發文轉發照片，表示這是台北東區一間麵店裡的大海報，上面寫著「台灣的兩種數學」，同時吐露客人和老闆的內心潛台詞。

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在客人眼中，一碗榨菜肉絲麵的成本，包括榨菜肉絲5塊、麵一球8塊、青菜油蔥蔥花3塊、高湯2塊，總共18元賣80元；而一碗沙茶肉燥乾麵，沙茶醬1元、肉燥8元、麵一球8元、油蔥蔥花青菜3元，加起來不過20元卻賣70元，這樣一算就會忍不住吐槽，「老闆賺死了，一定開超跑住豪宅，賺麼多還一直漲價，真是貪得無厭。」

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不過，從老闆的角度來看，成本不只食材費用，還包含房租、人事、勞健保、水電、雜支等，「一個客人進來只點一碗榨菜肉絲麵，我虧3.9塊；只點一碗沙茶肉燥乾麵，我虧15.9塊；一碗牛肉乾拌麵賣130元，我只賺2塊，幾乎是靠湯跟小菜在活，這樣解釋您還會覺得老闆賺您很多嗎？」

最後，他也忍不住抱怨，「昨天還在被客人嫌貴，拜託人客你是活在前清時代嗎？這裡是東區市中心，這幾年物價漲多少？房租漲多少？人事又漲多少？你是都沒聽說、耳聞嗎？還是你也是只准我幫別人調薪，都不可以漲價的慣客人？」

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