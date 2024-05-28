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「4星座」不幹蠢事！天蠍智商高、金牛控制力強

▲▼看直播。（圖／CFP）

▲有些人個性沉著穩重，總能冷靜的處理各種棘手問題。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「年輕人終究是年輕人，太衝動了。」這句經典的電影台詞，時常被用來形容思慮不周！不過，塔羅牌老師艾菲爾指出，生活中有些人總能以冷靜、理性的態度處理大小問題，不會因衝動而做出愚蠢決定，分別是金牛座、天蠍座、天秤座及巨蟹座，他們在關鍵時刻，不被情緒左右，確保每一步都走得穩健可靠，你就是這樣的人嗎？

艾菲爾盤點「不會幹蠢事」的4大星座，他們理性至上，善於權衡利弊、考慮長遠的影響。請同時參考太陽及上升星座：

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1.金牛座：延遲滿足、控制力強

金牛座傾向於以務實和理性的態度對待生活，他們有能力推遲即時滿足，將注意力放在長遠的目標和利益上，展現出令人印象深刻的自我控制能力。無論面對什麼樣的誘惑或挑戰，金牛座總能保持冷靜的頭腦，不受外界影響，以確保每一步都踏實可靠。他們以穩健的步伐前行，不易受到情緒或外在壓力而左右。

2.天蠍座：智商偏高、精準掌握

天蠍座天生擁有高智商和敏銳的洞察力，不僅能迅速且準確地分析複雜問題，也能在眾多選擇中找到最精確的解決方案。他們的理性思維使其面對挑戰時能保持頭腦清醒，不受情緒波動的干擾，因此決策總是深思熟慮、果斷而精準。即使在面對壓力巨大的關鍵時刻，他們也能保持冷靜、從容解決問題，避免陷入不必要的麻煩。

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲天秤座在每個決策前，都會仔細衡量各種因素。（示意圖／免費圖庫xFrame）

3.天秤座：思維理性、行事穩妥

以理性和公正而聞名的天秤座，著重平衡和諧，在做決策時會仔細衡量各種因素，確保選擇最優的方案。他們的穩重和謹慎使其在處理複雜事務時游刃有餘，不僅如此，還能避免許多潛在的風險和錯誤。他們總能以冷靜的態度面對各種挑戰，保證行事穩健可靠。不管是多麼棘手的情況，都能保持冷靜、從容應對。

4.摩羯座：目標明確、規劃周詳

被譽為12星座中最具規畫性的摩羯座，以明確的目標和雄心壯志為驅動，每一步行動都是周密規劃的結果。他們的理性思維能夠清楚洞察每一步的必要性和潛在風險，從而避免可能的錯誤。他們堅信，只有透過理性和踏實的努力，才能獲得長期的成功和穩定。在壓力下仍能保持冷靜和沉著，並且在挑戰面前表現出色。

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