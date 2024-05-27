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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平將出席中阿合作論壇　阿聯等4國元首訪中

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社台北27日電

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議5月30日將在北京舉行，中國國家主席習近平將出席開幕式；包括阿拉伯聯合大公國、埃及等4國元首也將訪中出席；意欲凸顯中國在阿拉伯國家外交中的重要性。

中國外交部發布，經中阿雙方共同商定，「中國—阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議將舉行，習近平將出席會議開幕式並發表談話。

中國外交部今天發布，包括阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al-Khalifa）及突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied），將自5月28日至6月1日對中國進行國是訪問並出席中阿合作論壇第10屆部長級會議開幕式。

中國外交部發言人汪文斌近日表示，今年是中阿合作論壇成立20週年，已成為促進中阿雙方展開集體對話與務實合作的「金字品牌」，為推動中阿關係作出重要貢獻，樹立了「南南合作」的成功典範。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春26日對「環球時報」表示，20年間中阿之間在政治外交、經濟貿易以及文化交流等各方面的關係發生了翻天覆地的變化。當今阿拉伯世界在中國外交中的重要性，以及中國在阿拉伯國家外交中的重要性，都比以往更加突出。透過這次會議可開啟中阿合作的下一個20年，有里程碑式的意義。

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