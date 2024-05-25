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28歲男洗澡一半「雙眼上吊」倒臥浴室！家人開門嚇壞

▲桃園市鄧姓男子今年3月間趁吳姓女子借宿其住處時，在浴室馬桶水箱下方安裝針孔攝影機，偷拍女子如廁與沐浴影像，當場被發現報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子在浴室洗澡，沒想到竟一動也不動、完全沒有意識。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

住家一定要保持通風，以免一氧化碳中毒！一名28歲的男子進入浴室洗澡，沒想到超過30分鐘還沒出來，家人破門後才發現他倒在地板上，嚇得緊急將人送醫，所幸撿回一命。醫師問了以後才知道，男子家中的瓦斯行熱水器裝在浴室裡，且並無對外窗，讓他忍不住呼籲，民眾應檢查家中環境，避免碰上憾事。

急診醫師「急診男爸one」近日在臉書上分享，這名28歲男性趁著放假的午後洗澡，沒想到進入浴室超過30分鐘，仍舊遲遲沒有動靜，敲門也沒有反應。

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家人感覺不太對勁，決定破門而入，沒想到竟看見男子倒臥在浴室，且一動也不動、完全沒有意識，嚇得立即打電話叫救護車。

▲▼居家務必注意環境通風，避免造成一氧化碳中毒。（圖／翻攝臉書）

▲居家務必注意環境通風，避免造成一氧化碳中毒。（圖／翻攝臉書）

男子被送到醫院時雙眼上吊、牙關緊閉，原先判斷是癲癇，於是立即給藥，將症狀壓了下來。不過，由於家屬表示，男子過去沒有癲癇病史，「急診男爸one」也馬上安排各項檢查，結果發現患者的一氧化碳血紅素數值高達60％。

經過仔細詢問才知道，原來男子家中使用的是瓦斯型熱水器，且安裝在浴室裡面，浴室也沒有任何對外窗，這樣的組合相當容易導致一氧化碳中毒。

「急診男爸one」不禁感嘆，自家居住環境務必要注意，隨時要留意通風情況，才能避免一氧化碳中毒，否則以男子家中浴室的情況來看，一氧化碳中毒根本是「早晚都會發生的事」。

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