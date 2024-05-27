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社會 社會焦點 保障人權

牆上一片「黑手印」！2勇消空間迷航　生命最後伸手觸摸找出口

▲▼新竹市東區慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓火警 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲大樓起初是B1電纜起火，未料濃煙從管道間不斷上竄，導致逾百人受困、2勇消殉職。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹東區慈雲路28層樓住宅大樓「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分傳出火警，2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)受命入內搜索受困住戶，未料卻因氧氣瓶耗盡、且出現空間迷航而倒臥在2、3樓梯間不治。小隊長表示，2名同仁當時疑似出現空間迷航，梯間的牆壁上滿是手印，應是李、周2人最後拚盡全力在黑暗中摸索、尋找出口，但最終仍是不幸殉職。

搶救科長指出，李、周2人是第二批入內搜救的5組人員之一，當時因接獲通報，8樓疑似有住戶受困，因此派出2人揹著氧氣瓶、徒步走樓梯上到8樓處搜索，但2人抵達指定位置後沒有發現，因此再步行樓梯下樓，未料大樓內的濃煙情況超乎預期，且煙霧中還瀰漫黏著性焦油，死死附著在裝備、面罩上，導致能見度極差，2人下至2、3樓梯間時，疑似出現空間迷航，且氧氣瓶壓力不足，因此透過無線電發出「Mayday」求救訊號，但還來不及報上身分及位置，就失去聯繫，等到同仁尋獲2人時，距離求救已經過了40分鐘，最終送醫搶救後雙雙殉職。

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲2名殉職勇消裝備一片焦黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

小隊長表示，當時同仁搶入至2、3樓梯間救援李、周時，看到梯間牆壁上滿是焦黑手印，研判2人在當時出現了空間迷航，無法辨認確切位置與方向，在生命的最後眼前一片漆黑，只能透過雙手辨別方向；由於該大樓1樓採挑高設計，2名勇消當時困在2樓至3樓梯間，可能因此將2樓誤認為1樓，才會拼命在牆上觸摸尋找出口。

▼由於濃煙中含有大量黏著性焦油，入內搜救的警消雙手均被燻黑。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹火警2勇消殉職，金山分隊長陳佳名。（圖／記者楊永盛翻攝）

▼警消昨夜獲報後前往現場救援。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

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