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3G網路6月底關台　3大電信優惠方案出爐「最低月付 149 元換4G」

記者蘇晟彥／台北報導

為響應政府節能減碳政策、提升頻譜資源有效運用，國家通訊傳播委員會（NCC） 5 月 27 日與三大電信（中華、遠傳、台灣大）舉辦「3G網路關閉記者會」，提醒用戶 3G網路將在 6 月 30 日關閉，同時三大電信也祭出更換 4G 相關資費優惠方案，最低149元就可以享受 4G網路，提醒用戶「手機要體檢、訊號不會減」。

▼陳耀祥在退任前拍攝「長輩圖」宣導短片，告知民眾 3G網路關閉相關事宜。（圖／記者蘇晟彥攝）

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▲▼ 陳耀祥,3G網路關閉記者會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

NCC為推廣節能減碳、順應國際通信技術發展、提升頻譜資源有效運用，根據初步估計，我國關閉 3G 網路每年可節省總電力超過 2.8 億度電、減少約142,000噸碳排放量，相當於373座大安森林公園減碳效益，更盼進一步實踐「台灣2050淨零排放」政策。

NCC 核准電信業者，確定將於今年 6 月 30 日關閉全部 3G網路，未來即便是緊急聯絡電話（包含 110／119／112）都必須透過 4G／5G網路，因此SIM卡必須支援 4G／5G 網路及 4G 語音（VoLTE）」，若手機過舊、沒有經過VoLTE認證，就可以沒辦法進行 4G 語音通話，相關手機型號是否持有VoLTE功能可前往門市進行相關確認。

對此，為了宣導 3G網路關閉相關事宜，NCC特別拍攝「手機要體檢、訊號不會減」短片，透過情境短劇、長輩圖的幽默方式，提醒用戶這個重大消息，此外，三大電信也紛紛祭出更換4G／5G方案，最低 149／月元就可以享受 4G網路，同時三大電信也祭出各種優惠搶用戶。

手機體檢三步驟

步驟一：確認手機是否支援4G語音（VoLTE）

步驟二：確認SIM卡是否支援4G語音（VoLTE）

步驟三：開啟手機4G語音（VoLTE）

▼中華電信 3G 網路關閉更換優惠相關方案。

▲▼ 三大電信優惠方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼台灣大哥大 3G 網路關閉更換優惠相關方案。

▲▼ 三大電信優惠方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遠傳 3G 網路關閉更換優惠相關方案。

▲▼ 三大電信優惠方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

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