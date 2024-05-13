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中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」　齊挺中華隊！

中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」，齊挺中華隊！（圖／中華電信提供）

▲2024國際奧林匹克路跑吸引近3700名跑者報名參賽，中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左5）與中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹（左4）參與鳴槍起跑儀式。（圖／中華電信提供，以下同）

生活中心／綜合報導

中華奧林匹克委員會於11日上午在台北大佳河濱公園舉辦「2024國際奧林匹克路跑」，吸引近3700名熱愛運動的跑者報名參加，大家用最健康的方式為即將於7月出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。中華奧林匹克委員會主席林鴻道及法國在臺協會處長Cécile Renault等貴賓到場力挺；連續五屆取得奧運新媒體轉播權的中華電信由個人家庭分公司副總經理黃輝豹代表出席，響應這場為中華奧運代表隊加油、應援的路跑活動。

中華電信除提供參賽跑者物資包Hami Video運動館、影劇館+和網紅館免費體驗，也於現場設攤邀請民眾體驗「Hami Video」運動館並贈送7日免費體驗，讓民眾感受最受歡迎的運動類OTT新媒體的魅力。

中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」，齊挺中華隊！（圖／中華電信提供）

▲2024國際奧林匹克路跑11日登場，中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹代表出席致詞，為即將出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。

中華電信提供奧運史上首次AR創新收視體驗，用戶盡享虛實合一觀賽體驗
中華電信長期支持運動產業發展，提供國際各大賽事轉播服務，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，巴黎奧運將延續以往最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新轉播服務，用戶使用手持裝置，感受虛實合一觀賽體驗，中華電信以優質與不斷創新的轉播服務，邀國人一起為中華健兒們加油，見證中華隊的精彩時刻！

為了迎接即將登場的巴黎奧運，中華電信推出申裝行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送2400點Hami Point，快把握機會加入中華電信MOD、Hami Video！
 

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