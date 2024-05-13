中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」　齊挺中華隊！

▲2024國際奧林匹克路跑吸引近3700名跑者報名參賽，中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左5）與中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹（左4）參與鳴槍起跑儀式。（圖／中華電信提供，以下同）

生活中心／綜合報導

中華奧林匹克委員會於11日上午在台北大佳河濱公園舉辦「2024國際奧林匹克路跑」，吸引近3700名熱愛運動的跑者報名參加，大家用最健康的方式為即將於7月出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。中華奧林匹克委員會主席林鴻道及法國在臺協會處長Cécile Renault等貴賓到場力挺；連續五屆取得奧運新媒體轉播權的中華電信由個人家庭分公司副總經理黃輝豹代表出席，響應這場為中華奧運代表隊加油、應援的路跑活動。

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▲2024國際奧林匹克路跑11日登場，中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹代表出席致詞，為即將出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。

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