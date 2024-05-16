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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修《衛廣法》違規只罰鍰不換照　羅智強：NCC無法箝制新聞自由

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強等10多位立委今（16日）召開《衛星廣電法》修法記者會。羅智強指出，本次修法獲得包含民眾黨在內的55位跨黨派委員連署支持，修法重點把捍衛新聞自由直接入法，也區分一般頻道跟新聞頻道，提高衛廣法的憲政高度。在管理模式上，改為先輔導後處分的方式，對於電視台有不實廣告、違規處罰依舊保留行政罰鍰的處分，但是NCC無法再以「換照」來要脅及箝制新聞自由。

▲▼立委羅智強等立委召開 衛星廣播電視法部分條文修正草案 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅智強等立委召開「衛星廣播電視法部分條文修正草案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強認為，36年前台灣解除報禁，然而36年過後，民進黨卻成為民主逆流，忘了黨外解除報禁的努力，甘冒大不諱關新聞台，包括前總統陳水扁、現任行政院長陳建仁都曾公開反對政府有權關新聞台，因此羅智強認為這次修法就是要捍衛憲法對新聞自由的保障、守護民主前輩的努力。

立法委員賴士葆表示，NCC在過去成立宗旨是要仿照美國FCC，將管制新聞自由的新聞局改成獨立機構。結果這幾年來，NCC把自己變成過去的新聞局，什麼都要管、什麼都要抓 ; 美國FCC對新聞台的管理，是屬於低度管理，而台灣現在是高度管理，甚至以換照的手段，關掉了不符己意的新聞台，陳水扁擔任總統時，對於TVBS非常痛恨，幾度想要關掉電視台，最終忍住，事後也十分自豪沒有關掉新聞台，認為此舉是掐死新聞自由。

藍委洪孟楷指出，新聞自由、言論自由是民主國家主張的普世價值，但是蔡英文留下了關掉新聞台的污點。最初NCC成立的目的，是要保護新聞自由，如今所設計的制度居然被利用為打壓異己的工具。立法院已經組成調閱小組，要調查對待不同立場新聞台時，有些是撤照關台、有些卻是無所不用其極地護航，如此對待新聞自由的雙重標準，民進黨不汗顏嗎？未來絕對要刪除陳耀祥上任後暴增4倍多的訴訟經費。

▲▼立委羅智強等立委召開 衛星廣播電視法部分條文修正草案 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委陳玉珍呼籲，修法是撥亂反正的開始，讓背後黑手不再介入新聞自由，所有的新聞從業者都能挺直腰桿，使新聞媒體獲得真正自由跟應有尊重。立委邱鎮軍強調，NCC的做法就是在箝制新聞自由，為了能夠還給台灣人民言論空間，立法院要讓修法能夠快速達成，一起捍衛新聞自由。

立委牛煦庭表示，在台灣重大殺人犯可以逃脫死刑，但是新聞台只要報導不符合政府要求，就會被永久關閉，這符合民主自由的價值嗎？當政治力介入後，只要不合己意，政府就能堂而皇之地介入要求關閉，如果NCC被民進黨變成怪獸，立法院就會出面捍衛新聞自由，推動修法並儘速審查，還給台灣社會健康的新聞自由環境。

立委王鴻薇表示，修法是要保障媒體朋友跟從業人員，不會因為得罪今上跟當道而失去工作。36年前解除報禁，是為了追求百分之百的新聞自由，如今惡法箝制新聞自由。賴清德說認同鄭南榕所說百分之百的新聞自由，就應該認同修法，不再有執照限制。修法後，在法律還是可以針對違規處分，但是不能再用箝制跟壓制新聞自由的換照理由要求關台，修法就是把箝制、打壓新聞自由的鷹爪拿掉。

▲▼立委羅智強等立委召開 衛星廣播電視法部分條文修正草案 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委黃健豪指出，主委陳耀祥日前竟語出驚人地聲稱沒有百分之百的言論自由。真正的新聞自由、言論自由就是「喜歡看就看，不喜歡看就不要看」，不該由政府來決定可以揭露什麼樣的資訊。NCC現行做法，違反憲法跟新聞自由的意義。黃健豪認為應當還給台灣人有自由選擇的權力。

立委葉元之點出，「言論自由」是民主國家的重要根基，美國憲法第一修正案就強調美國是一個以憲法保障言論自由的國家。蔡英文之所以被稱為「蔡皇」的原因，就是總統府外流的文件提到，蔡找陳耀祥就是要來關中天，所有藉口都是找理由關中天而已，這不能成為獨裁者打壓言論自由的理由。

藍委林沛祥認為，蔡政府關掉電視台，只要有不合心意就強制關閉媒體，跟新聞局改成NCC的精神完全違背，NCC與其說是公正第三方，更像是民進黨的附隨組織。本次修法的主要目的，就是讓電視台可以完全發揮媒體第四權，中華民國是民主法治的國家，應該廣納不同的聲音，給所有言論自由一定程度捍衛。
 

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