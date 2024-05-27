新竹2勇消殉職！李詠真弟弟也是消防員　周立鑫是家中經濟支柱

▲殉難消防李詠真（右），李的弟弟也是消防員。（圖／翻攝新竹市消防局網站）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹市東區慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓，昨(26日)晚間發生火警，消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫為了救出受困住戶2度進入大樓救人，不料，疑似因氧氣瓶耗盡雙雙殉職。據了解，39歲的李詠真年資長達19年，已婚，李的弟弟也是消防員；34歲周立鑫，年資14年，是家中唯一的經濟支柱。

▲殉難消防李詠真警專22期，年資19年。（圖／記者陳凱力翻攝）

39歲消防員李詠真已婚，為警專22期，年資長達19年，長輩只剩父親健在，弟弟也是消防員，在高雄市消防局服務；周立鑫為警專27期，年資14年，未婚，父母目前都已退休，還有一名哥哥待業中，他是家中唯一經濟支柱。

▲殉難消防周立鑫。（圖／記者陳凱力翻攝）

事實上，李詠真去年8月才因與分隊隊員干子涵、林鴻任才因接獲案件緊急為孕婦順利接生，並協助母子平安送醫，受到表揚並登上新聞。

今(27日)上午家屬接獲噩耗趕抵殯儀館，神情哀傷，其中一名婦人下車後還一度腿軟蹲地，需要旁人攙扶。對此，新竹市消防局更換臉書大頭貼哀悼2名打火英雄。新竹市長高虹安也表示將盡力協助家屬處理後續相關事宜。