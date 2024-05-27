2勇消送醫畫面曝！被擔架抬上救護車　同仁站一排人牆低頭禱告

記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹市東區慈雲路一棟28樓社區大樓「晴空匯」昨（26日）發生火警，2名消防員李詠真、周立鑫疑因氣瓶氧氣耗盡不幸殉職。有民眾目擊殉職的消防員被尋獲後的送醫畫面，只見救護人員、義消與消防員站成一排護送2人上救護車，有人低頭祈禱希望奇蹟發生。

▲民眾目擊殉職消防員遺體被送上救護車 。（圖／翻攝記者爆料網）

「晴空匯」豪宅大樓昨晚10時55分發生火警，疑因地下1樓管道間電纜線起火，導致排煙設備無法作用，產生大量濃煙。消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室搜索時，卻疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，倒地前2人曾透過無線電喊「May Day」求救，但仍因來不及報上身分及位置，40分鐘後才被同仁尋獲，送醫搶救時已回天乏術。

有民眾目擊李、周被救出時的畫面，只見現場十分吵雜，李、周被擔架抬出火場，一旁的打火弟兄看到同仁命危被救出的模樣難忍悲痛，有人雙手合掌、不斷低頭禱告，希望有奇蹟出現，並目送2人上救護車。2位消防員分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，但不幸於1時46分及55分許宣告急救無效，雙雙殉職。